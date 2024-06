Final Roland Garros 2024: horario y cómo ver la final entre Alcaraz y Zverev gratis online

Otro año, otro finalista español en el Abierto de Francia, que popularmente conocemos como Roland Garros. Tras levantar Rafa Nadal 14 veces el título en la tierra batida parisina, ahora es Carlos Alcaraz el que puede hacerlo por primera vez. Si lo consigue, será su tercer Grand Slam, tras haber ganado ya el Abierto de Estados Unidos en 2022 y Wimbledon en 2023.

Su rival en la final será el alemán Alexander Zverev, que eliminó a Nadal en primera ronda y es uno de los tenistas más en forma del circuito, tras ganar el Masters 1000 de Roma.

La final de Roland Garros 2024 dará comiendo a las 15:00 horas de España peninsular, y vamos a contarte cómo verlo online y gratis.

Eurosport y DMAX, las opciones para ver la final de Roland Garros 2024

La televisión encargada de cubrir todo el torneo ha sido Eurosport. Y hoy, en la gran final, vuelven a retransmitir el encuentro con una programación especial. Eurosport es un canal de pago, pero hay formas muy diversas de verlo.

Pueden acceder a su programación los suscriptores de DAZN, y de servicios de TV de operadoras como Vodafone, Orange y Movistar, entre otras. Si tienes decodificador, te recomendamos recurrir a esta opción para ver la final del torneo en 4K. Puedes hacerlo yendo a los diales que nos dejan los compañeros de Xataka Móvil. Por último, si no nos sirve ninguna de estas opciones, podemos recurrir a Eurosport Player, que tiene un coste de 6,99 euros al mes.

Para quien no tenga acceso a Eurosport, el canal generalista DMAX también retransmitirá la final en la TDT, tal y como hicieron el semifinales en el partido entre Alcaraz y Sinner. Si no cuentas con antena, podrás ver la final de Roland Garros online en la web de directos de DMAX. Hasta hace poco el canal también era accesible desde Tivify, pero ya no es así.

Imagen | Roland Garros

En Genbeta | Esta lista IPTV nos permite ver más de 11.000 canales de televisión de todo el mundo