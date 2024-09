La Generación Z y los millennials realizan cada vez más "gastos catastróficos": así es el 'doom spending' y sus causas

La revista Psychology Today ha hecho un análisis sobre lo que dicen que es una tendencia extendida entre la Generación Z y la milenial: dicen que derrochamos dinero en lujos como viajes y ropa cara en lugar de ahorrar,por el pesimismo hacia el futuro y hacia su economía. La tendencia que ha bautizado “gasto catastrófico” en las redes sociales.

Ylva Baeckström, profesora titular de finanzas en King’s Business School y exbanquera afirma que esto es una consecuencia directa del uso de redes sociales.

Según sus palabras a CNBC, "los jóvenes están crónicamente conectados a Internet y sienten que están recibiendo constantemente malas noticias". Luego, estos sentimientos negativos se traducen en malos hábitos de gasto.

Las personas de la generación Z y los millennials son más propensos a gastar de manera catastrófica, ya que el 43% de los millennials y el 35% de las personas de la generación Z lo admiten, según una encuesta de Credit Karma.

Sensación de control y compras a un clic

Mucho se habla de que los millennials somos "la primera generación que va a ser más pobre" que la anterior: Solo el 36,5% de los adultos a nivel mundial siente que le va mejor que a sus padres financieramente, mientras que el 42,8% piensa que en realidad está peor que sus padres.

Esta información, según la Encuesta Internacional de Seguridad Financiera Your Money de CNBC, realizada por Survey Monkey en la que se entrevistó a 4.342 adultos a nivel mundial. Como resultado, el gasto catastrófico crea la ilusión de control en lo que parece un mundo fuera de control, según Baeckström.

Pero esto no es exclusivo de Estados Unidos. En España el BBVA lo ha mencionado en su cuenta de X y definido como "gastar por estrés". Euronews también ha analizado el fenómeno: el gasto catastrófico puede ser un mecanismo de defensa para lidiar con las ansiedades sobre las finanzas personales y la situación económica en general, pero puede ser perjudicial para la salud.

Las personas pueden sentir que no tiene sentido ahorrar, ya que sienten que no podrán alcanzar sus metas financieras y que es mejor vivir el momento. La terapia de compras y el consumismo en general se han utilizado durante mucho tiempo para su gratificación instantánea, especialmente cuando las personas se sienten deprimidas. Sin embargo, el gasto catastrófico puede llevarlo a un nivel nuevo, ya que las personas a menudo se endeudan o no tienen un nivel mínimo de ahorros.

Imagen | Foto de Jacek Dylag en Unsplash

