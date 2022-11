Hacienda limita a esta cantidad el dinero que podemos enviar por Bizum en España: un repaso a la ley para no tener problemas

Bizum se ha convertido en una herramienta muy cómoda en nuestro día a día. Cualquier deuda con un colega, le enviamos un bizum, y el dinero llega tan rápido como lo hace un WhatsApp. Pero, ten en cuenta, que además de que tienes que tener cuidado a la hora de poner el asunto (evita decir que es por drogas o por armas), hay también un límite en los envíos.

La Agencia Tributaria, con el fin de evitar fraude fiscal y otras estrategias, también ha centrado su control en el apartado de la banca electrónica, como ya lo tiene con otro tipo de transacciones. Hay un límite en el envío de dinero. Si lo superas, tienes que declararlo. Y si no cumples la norma podrías tener que pagar una multa de hasta el 50% del importe transferido.

Información de los límites

Primero hay que decir que el primer límite de tus envíos personales depende de tu línea de crédito y de tu banco. Muchas personas, para evitar que si sufrimos un robo de nuestro móvil o tarjeta, pueda llegar después un robo de nuestro dinero de grandes cantidades, tenemos un límite de dinero que podamos transferir. Independientemente de esto, el límite a transferir sin que estemos obligados a dar cuentas es de 9,999 euros.

Es decir, a partir de 10.000 euros tendremos que declarar específicamente este movimiento. Para ello tendremos que recurrir a un modelo de pago S-1, pudiendo cumplimentarlo en oficina o de manera telemática. Esta es una obligación que tenemos ya estemos operando como usuarios o como empresarios.

Por otro lado, hay que recordar que desde el pasado año Bizum cambió sus condiciones de servicio. El principal cambio fue el de limitar el número de transferencias que podemos recibir al mes, pasando desde las 150 disponibles, a las 60 de ahora.

Hay que recordar que la propia Bizum tiene unos límites ha impuestos. Entre particulares el mínimo de dinero en una operación es de 0,01 euros (aunque de 0,50 euros en la mayoría de bancos) y el máximo de dinero en una operación es de 1.000 euros. Eso sí, puedes enviar hasta 2.000 euros al día y 5.000 en un mes. Mismas cifras que para lo que puedes recibir.

Eso sí, cuando hablamos de envíos de dinero o compras a empresas o a ONG, no hay límites y ahí es donde podrías llegar a incumplir la ley. Si, por ejemplo, has recaudado dinero para una causa solidaria y envías dinero a la ONG, esto no puede ser de 10.000 euros o más. Y si lo es, tienes que justificarlo.

Cómo declarar el pago

Con la nueva regulación de la Agencia Tributaria tenemos que a partir de 10.000 euros tendremos que declarar específicamente este movimiento. Para ello tendremos que utiliza el modelo de pago S-1. Se puede hacer en una oficina de Haciendo o puedes hacerlo online.

Esto no es solo para empresarios, sino también para transferencias realizadas por particulares. Si en el cómputo global obtienes ingresos pequeños, no deberás preocuparte.

Ademñas, si recibes más de 10.000 euros por esta vía debes registrarlo en la declaración anual de la renta. Esto no es nada raro: se hace de la misma forma que si estos ingresos provienen de dinero obtenido en metálico, mediante cheques, transferencias o cualquier otra vía.