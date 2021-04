Bizum limita las transferencias entre particulares: de 150 a 60 al mes como máximo

Bizum va a limitar el número de transferencias que cada usuario particular puede llevar a cabo mensualmente, lo ha avanzado Invertia y lo hemos podido confirmar en Genbeta con el proveedor de servicios de pago de la banca española. Si hasta ahora un usuario podía realizar un máximo de 150 bizums al mes, dentro de poco las transferencias mensuales se limitarán a 60.

El nuevo máximo entrará en vigor el 15 de junio y se establece, aseguran desde Bizum, "con el fin de continuar garantizando su seguridad". Además, agregan que "la capacidad de envío no se ve mermada en ningún caso" y que el cambio es un ajuste de la operativa "a la realidad de uso más habitual" entre los usuarios de la plataforma.

Bizum defiende el cambio para continuar garantizando la seguridad de los usuarios, mientras prepara su desembarco en los comercios físicos para la segunda mitad del año

Un límite a prueba de usos más allá de lo particular

En la reciente entrevista que mantuvimos con Fernando Rodríguez, director de Desarrollo de Negocio de Bizum, le planteamos el uso que desde pequeños comercios se está dando al sistema de pago más allá de lo particular. "Uno de los motivos por los que introdujimos límites en el servicio fue para evitar esto precisamente", respondió. La plataforma no deja de ser una forma sencilla de realizar transferencias, pero está enfocado a un uso personal, no profesional o comercial.

Para estos casos, Bizum prepara su desembarco a lo largo del segundo semestre del año, tal y como nos confirmó el directivo, mediante el uso de códigos QR extendiendo la experiencia que han adquirido durante los últimos meses con la posibilidad de pagar y cobrar en las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado. La primera experiencia con pagos físicos después de los digitales.

Los límites de operativa existen en Bizum, entre otras razones, para evitar usos no contemplados como pueda ser el de la utilización para pagos en pequeños comercios

La medida que reduce el número máximo de operaciones mensuales de 150 a 60 se aplicará de forma generalizada. Es uno de los límites propios del servicio, los cuales sirven de base para que los bancos puedan ser más restrictivos, de igual modo que estas entidades deciden si ofrecen el servicio de forma gratuita a sus clientes o con coste a través de comisiones.

Las entidades bancarias que forman parte de Bizum, actualmente más de una treintena, son también las encargadas de ofrecer a los negocios la posibilidad de recibir pagos mediante este sistema y fijar unas tarifas por su uso. Actualmente ofrecen a los comercios los pagos online y, próximamente, cuando se lance la posibilidad de pagos físicos, podrán ofrecer a sus clientes esta posibilidad suscribiendo un acuerdo, como sucedería a la hora de ofrecer pagos con tarjeta mediante datáfono, por ejemplo.