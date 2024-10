Hay algo en lo que los alemanes superan a los españoles, y explica que no usen tanto la tarjeta de crédito

El COVID fue el espaldarazo definitivo a los pagos con tarjeta: así evitabas el trasiego de compartir monedas y billetes a cambio de un conveniente e higiénico gesto que implicaba no tener que nada, ya que basta con acercarlo al lector. Y da igual el importe: desde una barra de pan a una lavadora. La consecuencia es directa: cada vez es posible encontrar la opción de pago con tarjeta en cualquier lado. Eso sí, en España, porque en Alemania es otra historia.

Según datos del Banco Central Europeo, mientras que en España se paga con tarjeta en un 46% de las transacciones, en Alemania cae hasta un 19%. Si nos ceñimos al metálico, el estado español tiene una cuota del 48% frente a un abrumador 74% del país teutón. Servidora suele viajar frecuentemente a Alemania y lo tengo claro: así como aquí apenas manejo metálico, siempre saco dinero para visitar Berlín y otras ciudades germanas. No es algo casual ni tiene que ver con gustos, sino que la ciudadanía alemana tiene muy claro por qué es reacia a los pagos con tarjeta.

¿El motivo de esta diferencia abismal? La privacidad

Cuando te encuentras con el mítico cartel de 'No se admiten pagos con tarjeta' o 'Solo metálico' en España es relativamente frecuente pensar en economía sumergida o simple y llanamente, que el negocio en cuestión no quiere abonar la tarifa comercial asociada porque estima que no le renta para el gasto realizado por la clientela (por ejemplo, en un kiosko). Asimismo, tampoco hay obligación de admitir pagos con tarjeta.

Ambos motivos podrían aplicarse la reticencia alemana a usar medios electrónicos de pago. Nada más lejos de la realidad. De hecho, en el caso de la economía oculta, el porcentaje en Alemania es notablemente inferior al español. Es simple y llanamente una cuestión de privacidad.

Como recoge la española que vive en Alemania Mimi Oliván en su cuenta de TikTok, incluso aunque vayas a la farmacia y realices un desembolso importante, puedes encontrarte con la desagradable sorpresa de que no admiten pagos con tarjeta. Es que alemanas y alemanes valoran muchísimo la privacidad. Así, cuenta Oliván que no confian mucho en las grandes tecnológicas financieras y cómo aplican técnicas para rastrear dónde gastan el dinero.

Entonces, si gastan el dinero en efectivo, no hay trazabilidad que valga. Pero es que no tienen tarjetas ni por si acaso: como no les gusta demasiado pedir créditos, con una potente cultura del ahorro y aversión al endeudamiento, se ahorran pedirlas. Así que si te encuentras a una persona alemana por la calle, según esta migrante, es fácil que lleven entre 100 y 150 euros en metálico encima porque nunca se sabe.





