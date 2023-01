He encontrado sustituto para Stadia: viene de la TV y hasta puedo usar el mando de Google

Lo confieso: llegué tarde a Stadia. Me hice con el pack Premiere Edition cuando hubo un ofertón a finales de 2021 un poco por probar y me abrió un mundo nuevo: el de olvidarme de lo físico (los juegos y también prácticamente la consola) y poder jugar en cualquier parte. Cuando Stadia cerró hace pocos días, mi mentalidad ya había cambiado, buscaba sustituto y lo he encontrado: los juegos de Netflix.

El cambio de mi paradigma con Google Stadia

Google Stadia representó para mí un cambio de paradigma cuando más lo necesitaba. Hablamos de 2020 - 2021, un momento en el que yo, una jugona no muy intensiva (juego poco y cuando lo hago busco entretenimiento, no grandes desafíos) ponía ojitos a la entonces nueva PlayStation 5, un modelo caro y difícil de conseguir por aquel entonces. Su homóloga en Microsoft también llegaba a 500 euros. El paso de los meses no mejoraba el asunto, si no más bien al contrario: el stock no solo era limitado, si no que llegaba en forma de pack inflado de accesorios y juegos que no me interesaba.

Así que llegó Stadia: comprando un juego de 59,99 euros te regalaban el pack. Cuando surgió la oportunidad con Cyberpunk 2077 me lo pensé demasiado y me quedé sin él. Frente a la carestía y el stock limitado, uno de mis juegos favoritos (Fifa 22) y la forma de jugarlo. Menudo caballo de Troya fue Google Stadia, tanto en mi casa como en mi cabeza. Descubrí que no necesitaba juegos físicos y que no tener una consola no era un problema si no una virtud, ya que me podría llevar el mando en vacaciones y jugar en cualquier parte sin que la experiencia de juego se resintiera (eso sí, con buena conexión). No era ni el primer servicio de streaming de videojuegos ni el mejor, pero era el que llamó a mi puerta.

Juega en cualquier parte

Los juegos de Netflix no están atados a nada físico. Sí, se instalan en tu dispositivo con Android y iOS para que puedas jugarlos, pero dependen única y exclusivamente de tu suscripción (activa) y perfil, lo que te permite guardar las partidas y el consecuente avance estés donde estés. Hablo de dispositivos y de localización: teniendo en cuenta que este tipo de dispositivos son móviles, lo de jugar en cualquier parte tiene todo el sentido del mundo. En la práctica, esto significa que hoy pueda jugar en mi móvil y mañana continuar en mi tablet, ¿y en la tele?

Ese es mi mayor "pero": por el momento únicamente se pueden instalar y jugar en dispositivos móviles, pero no en la aplicación de la TV. En este sentido, Netflix podría implementar la función de castear de forma nativa para lanzarlos al televisor o, alternativamente, que directamente pudiéramos instalarlos en la TV. Según anunciaron en la conferencia TechCrunch Disrupt 2022, la plataforma está "explorando seriamente" el juego en la nube para extender su catálogo a televisores y PCs y yo lo espero con los brazos abiertos.

Por el momento, yo ya he liberado mi mando de Stadia para conectarlo vía Bluetooth a mi teléfono y tablet respectivamente y así jugar a Asphalt Extreme. Y es que aunque está perfectamente adaptado al formato, el último servicio póstumo de Stadia ha sido regalarme su mando, liberarlo y mejorar la experiencia con los juegos de Netflix.

La asignatura pendiente: (también) los juegos

Uno de los problemas que tenía Google Stadia era su limitado catálogo de juegos. Lo que podía haber sido, con el músculo de Google, se quedó en nada: fuga de pesos pesados, abandonar la idea de crear juegos propios y comisiones no muy atractivas para atraer a devs. Entre sus míticos, el Farming Simulator. Los juegos de Netflix aterrizaron en España en septiembre de 2021 con cinco títulos: 'Stranger Things: 1984', 'Stranger Things 3: The Game', 'Card Blast', 'Teeter Up' y 'Shooting Hoops', pocos pero incluidos en tu suscripción, completos y sin anuncios ni microtransacciones.

Teniendo en cuenta que ni el 1% de sus sucriptores hace uso de los juegos de Netflix, parece indicar que o bien la popular plataforma de streaming no hace bien sus deberes publicitarios (al menos en este segmento, porque sus campañas publicitarias de series suelen ser impactantes) o tiene un "Necesita Mejorar" en sus notas de videojuegos. Ambas. Como Stadia, la apuesta por los juegos de Netflix comenzó raquítica y timorata, pero eso apunta a cambiar próximamente.

De la promesa de crecer lanzando alrededor de 50 títulos en 2022 a la realidad: en estos momentos cuenta con una treintena de juegos, algunos de calidad destacable como 'Desta: The Memories Between', 'Lucky Luna' u 'Oxenfree', pero en el medio plazo tienen previsto crear un estudio capitaneado por Chacko Sonny, ex-productor ejecutivo de 'Overwatch' para Activision Blizzard y que tiene en su CV el haber reformulado la franquicia 'God of War'. En En la conferencia TechCrunch Disrupt 2022 ya explicaron que enfocaban su área de juegos como valor añadido a su oferta de series, documentales y películas, por lo que claramente sus ambiciones en gaming no son las de Sony y Microsoft, pero su catálogo aspira a crecer y mejorar.

Puede que por el momento los juegos de Netflix sean un complemento, pero habida cuenta de la guerra del streaming, el día de mañana pueda erigirse como una característica seria y diferencial que sea determinante, por ejemplo para personas que jueguen. De momento, ya uso más Netflix para jugar que para ver series.