Netflix apuesta por el juego en la nube y ofrecerá un catálogo de títulos accesible desde cualquier dispositivo

Con el fin de diversificar su negocio y poner un pie en el sector gaming, Netflix lleva desde un tiempo ofreciendo una serie de juegos para móviles que todos los usuarios suscritos al servicio pueden descargar gratis. Entre los videojuegos que podemos descargar encontramos títulos conocidos de otras plataformas como Oxenfree, Moonlighter o Into the breach, aunque también aparecen en la lista otros juegos independientes y títulos basados en las franquicias de la plataforma, como Stranger Things: 1984.

Este pequeño paso en la industria del videojuego va poco a poco cogiendo tracción y la compañía ha demostrado querer seguir por este camino con la apertura de un nuevo estudio centrado en videojuegos. Además, entre sus planes se encuentra ofrecer una plataforma de juego en la nube, algo que han podido confirmar a raíz de su último informe financiero.

Un catálogo de juegos en la nube al que acceder desde cualquier dispositivo

A Netflix le han cuadrado esta vez los números por primera vez en meses. La plataforma venía de una disminución colosal en suscriptores, y esta vez, los resultados muestran un tono completamente distinto: una suma de 2,4 millones de suscriptores adicionales. Eso sí, la idea de acabar con las cuentas compartidas sigue al acecho, y prueba de ello es la nueva función de transferencia de cuentas que lleva unos días activa en la plataforma.

Tras estos resultados, la compañía también ha asegurado querer seguir apostando por la industria del videojuego, y en donde Google falló con Stadia, Netflix quiere probar suerte con el juego en la nube. Así lo ha confirmado Mike Verdu, vicepresidente de desarrollo de juegos en Netflix, a TechCrunch.

"Estamos explorando muy seriamente una oferta de juegos en la nube. Abordaremos esto de la misma manera que lo hicimos con los dispositivos móviles: comenzando con un pequeño paso, de forma humilde y precavida, pero es un paso que creemos que debemos tomar. La extensión a la nube se trata realmente de llegar a otros dispositivos donde las personas disfrutan de Netflix".

Este acercamiento al juego en la nube no solo se limitaría a ofrecer juegos casuales, aunque la compañía no ha querido profundizar más en este aspecto. Además, si bien Netflix no ha comentado nada acerca del desarrollo de sus propios mandos para juegos, lo que sí ha asegurado es que estos juegos no usarían los mandos a distancia de la tele.

La compañía busca ofrecer un catálogo de juegos en la nube a los que se puedan acceder desde cualquier dispositivo en el que se pueda ver Netflix, entre ellos ordenadores, televisores, consolas y demás. Queda por ver cómo encaja este servicio con la oferta actual de plataformas tales como Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, Amazon Luna, etc.

Vía | Protocol