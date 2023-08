La increíble historia del empleado 8 de Apple: empezó con 14 años tras ver a Steve Jobs instalando un Apple I y no quiere jubilarse

Estos días se ha hecho viral una noticia de un hombre que ha cumplido 85 años trabajando en la misma empresa y que se ha llevado un récord Guinness por ello: comenzó con 14 años y ahora tiene 100 y no quiere jubilarse.

Pues en Apple, una de las mayores tecnológicas del mundo, también hay un caso curioso: Chris Espinosa se unió a Apple cuando tenía 14 años y tiene el doble de años de experiencia en la firma que su fundador, Steve Jobs. Tiene ahora 61 años y dice que no piensa jubilarse.

En el caso de Apple llama más la atención porque en estas empresas en el top de la tecnología global, las plantillas de trabajadores se mueven mucho, bien sea porque la empresa necesita nuevas personas o bien porque un empleado recibe una jugosa oferta de otra firma.

Un vistazo a… Cómo DESINSTALAR APPS al completo en un Mac GRATIS Los Tutoriales de Applesfera

El empleado número 8 empezó siendo un niño

Chris Espinosa fue el empleado número 8 del gigante de Cupertino. Conoció a Steve Jobs en Byte Shop, la tienda de Paul Terrell, lugar que destaca porque fue el primer minorista en vender un ordenador Apple.

El mismo Espinosa contó esta historia en el año 2000 en un documento de la Universidad de Standford. "En el verano de 1975, uno de mis amigos y compañeros de afición tenía un padre que era director de IS en Kaiser Aerospace and Electronics, y tenía un par de entradas para el California Computer Show, que se celebraba en el Rickey's Hyatt. Este amigo mío y yo fuimos con su padre al espectáculo. Caminamos por los pasillos y había grandes unidades de disco y minicomputadoras (...)".

Pero había un tipo en una cabina de 5 x 5 con una mesa de juego y un perforador de cinta de teletipo ASR-33, con el que estábamos muy familiarizados. No había otros teletipos ASR-33 en el suelo, era completamente antiguo y estaba tratando de conectarlo a un MITS Altair 8088 con Microsoft BASIC leído de un perforador de cinta. Aunque nunca habíamos visto un Altair y nunca habíamos visto Microsoft BASIC, sabíamos cómo hacerlo. Así que mi amigo y yo pusimos la máquina en funcionamiento. El tipo se presentó como Paul Terrell y nos entregó algunos volantes sobre su tienda, Byte Shop, que iba a tener su gran inauguración el mes siguiente en Mountain View.

Espinosa y su amigo comenzaron a pasar mucho tiempo en las tiendas de Terrel fascinados por la informática. "En una de las tiendas, creo que la tienda de Palo Alto, conocí a Steve Jobs cuando estaba instalando un Apple I. Empecé a trabajar en un Apple I porque tenía una interfaz de usuario increíblemente avanzada: en lugar de alternar tus programas en binario en el panel LED, tienes que escribirlos en hexadecimal en el teclado".

Dice que "realmente me enamoré del Apple I, a pesar de las observaciones proféticas de mi amigo de que si no aprendía el lenguaje ensamblador 8088 y optaba por el 6502, me quedaría atrapado en un remanso, porque el chip Intel y el S-100 Bus y Microsoft BASIC iba a ser absolutamente el estándar.

El empleado número 8

Los profesores del Homestead High School le dijeron a Espinosa que no se juntara con Jobs y Wozniak pero le encantaba lo que hacían y pasó a ser el empleado número ocho de la compañía.

También estudió cuando le llegó la edad, en la Universidad de California, Berkeley. En Berkeley, Chris conoció a Andy Hertzfeld y escribió el Manual de referencia de Apple II, antes de regresar a Apple a tiempo completo, donde se convirtió en director de documentación del proyecto Macintosh.

Chris ha pasado por los equipos de UX, HyperCard o Taligent. Fue ingeniero de AppleScript y dio soporte en Mac OS X, fue clave en el sistema iOS Family Sharing o el departamento de iCloud.

Jobs no repartió acciones con él

Pero no todo ha sido tan idílico en estos años en la empresa. Por ejemplo, no participó en la oferta pública de acciones. Jobs decidió no otorgar opciones sobre acciones a algunos de los primeros empleados de Apple, como Daniel Kottke, Chris Espinosa y Bill Fernandez. Como resultado, estos hombres que ayudaron a fundar una empresa que pronto sería multimillonaria no ganarían dinero con la siguiente oferta pública inicial, que sería la más grande desde Ford Motors en 1956.

De hecho, Wozniak vendió algunas de sus propias acciones a precios muy bajos porque pensó que Jobs estaba siendo injusto. Entonces, al final, Wozniak se quedó con menos acciones que Jobs y, por lo tanto, ganó menos dinero que Jobs después de la oferta pública inicial.

Espinosa lleva ahora 44 años en la compañía. Hay que tener en cuenta que Steve Jobs, debido a su marcha para fundar NeXT y su muerte temprana, ha estado mucho menos tiempo en Apple que él: 24 años.

Vía | Applesfera

Imagen | Apple y Applesfera

En Genbeta | Steve Jobs permitía teletrabajar en Apple hace más de 40 años. Estas razones daba en 1981 para dar flexibilidad a sus empleados