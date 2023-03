Steve Jobs ya aplicaba el teletrabajo en Apple en 1981. "Es una oportunidad única de incluir la tecnología en nuestra vida"

Aunque mucho hablamos ahora del teletrabajo, sobre todo tras el confinamiento que trajo una pandemia, hay una entrevista a Steve Jobs del año 1981 donde habla del teletrabajo dentro de Apple. El líder, innovador no solo en la informática, sino también en otras alternativas de la vida, promovió el teletrabajo en Apple dos días a la semana.

Lo acaba de recordar Steven Sinofky, el que fuera presidente de la división Windows y Windows live​ de Microsoft desde julio de 2009 hasta noviembre de 2012, en su propio Twitter.

4/ On remote work: "Right now, several of our people are working two days a week at home, and the implications of that are pretty significant. …The ability to set your own working hours, use your home and interact with the family… cc @gassee RE: French Office pic.twitter.com/6D6ZIqQNlM