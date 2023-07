El juego sucio de Steve Jobs para que Google o Adobe no se acercaran a los trabajadores de Apple: lo muestran estos mails

Hay exempleados de Meta, despedidos hace unos meses, que han dicho en sus redes sociales que cuando la empresa de redes sociales los contrató durante la pandemia, no había trabajo que hacer y que ellos están seguros de que los contrataron para quedarse con el talento de la competencia en una época de mucho crecimiento del sector.

El sector tecnológico siempre ha tenido muchos problemas para encontrar empleados, no es algo nuevo de hoy (aunque ya hemos visto que el mercado ofrece soluciones sencillas: la flexibilidad laboral y ofrecer un buen ambiente). Unos mails filtrados muestran que ya a comienzos de este milenio los gigantes de Silicon Valley sufrían este problema.

Los mails muestran conversaciones de Steve Jobs con Bruce Chizen, el que era CEO de Adobe, y con Eric Schmidt y con Sergey Bring, líderes de Google en aquellos momentos.

Las quejas de Steve Jobs

Los primeros mails que podemos ver son de 2005. Steve Jobs que en aquel momento era CEO de Apple, reclamando a Chizen que "Adobe está reclutando gente de Apple. Ya han cogido a una persona y están llamando a muchas más".

En el correo, el emprendedor afirmaba que su empresa tenía una política mediante la que Apple no podría contratar a gente de Adobe y que "parece ser que vosotros tenéis otra política. Uno de los dos debe cambiar sus políticas, dime cuál".

A esta queja, el líder de Adobe dijo que lo que él creía es que no se reclutaban empleados de nivel senior, pero que sí podían hacer esto con los junior. Y concluye el mail de Chizen que está abierto a dialogar del tema. La respuesta de Jobs a este mail fue:

Ok. Le diré a recursos humanos que tienen la libertad de contactar con cualquier empleado de Adobe que no tenga cargo de director o vicepresidente. ¿He entendido correctamente tu posición?

Twitter de Techemails

Desde Adobe, su CEO no estaba de acuerdo: propuso llegar a un acuerdo de no contactar a nadie de las filas de la otra empresa, sino, simplemente, si es un trabajador de Apple o Adobe el que envía su candidatura a la otra empresa, poder tenerlos en cuenta mientras no estén en la categoría de senior.

Conversaciones entre Jobs y Google

Otro de los mails filtrados por Techemails es de Sergey Brin al equipo de gestión comentando que "recibí una llamada de Steve Jobs, que estaba muy agitado. Era sobre que estábamos reclutando gente del equipo de Safari. Él estaba seguro de que estábamos construyendo un navegador y estábamos tratando de conseguir el equipo de Safari".

Según el líder de Google, Jobs "también hizo varias amenazas veladas, aunque no me inclino a reprochárselas demasiado, ya que parecía fuera de sí. De todos modos, le dije que no estábamos construyendo un navegador y que, que yo sepa, no perseguíamos sistemáticamente al equipo de Safari en particular. También dije que haría un seguimiento y verificaría nuestras estrategias de reclutamiento con Apple y Safari".

Como lo describió el líder de Google a sus compañeros: básicamente dijo "si contratan a una sola de estas personas eso significa la guerra".

Como comentó Brin en el mismo correo, los ánimos se fueron calmando y Jobs dijo estar de acuerdo en que si alguien se acercaba a Google desde Apple podían tenerlo en cuenta, pero que le enfadaba que fuera la de Mountain View la que se acercase a los trabajadores del gigante de Cupertino de forma proactiva.

Y Brin preguntaba a su equipo: "no sé si hay algún esfuerzo sistemático de reclutamiento de (gente de) Safari que tengamos, así que por favor actualícenme sobre lo que saben y sobre lo que creen que deberíamos tener como política" a este respecto.

Alan Eustace, de recursos humanos, le respondió a Bring que Safari "es absolutamente uno de los mejores del mundo en tecnología de navegador" y que sí habían contactado a una persona del equipo, al igual que lo había hecho la Fundación Mozilla para su Firefox. Decía que llevaban un par de meses en contacto con esa persona y que si le hacían una buena oferta era posible que aceptase trabajar para Google y dejar Apple.

Google tratando de atraer a gente de Apple

Dos años más tarde del mencionado incidente, en 2007, Eric Schmidt recibió un mail de Steve Jobs que le decía, con mucha educación, que estaría muy contento si su equipo dejaba de hacer esto.

Twitter de Techemails

Y copiaba y pegaba un mail que alguien del equipo de recursos humanos de Google enviaba a trabajadores de Apple diciendo que había posiciones abiertas en Google y que quería conocer más de su experiencia profesional.

Schmidt respondió a Jobs que esos mails iban contra las políticas internas de Google y que la persona que había enviado el mail compartido por Jobs sería despedida de forma inmediata.

Imagen | AB en Unsplash y Techemails