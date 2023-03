La lección que Steve Jobs y su "hippie desaliñado" dan a recursos humanos: así perdió Apple a un genio de la programación

A menudo en Genbeta analizamos la labor de Recursos Humanos a la hora de escoger profesionales entre la larga lista de candidaturas que pueden llegar a recibir para una posición para sacar el mejor partido a sus empresas. Al mismo tiempo, también vemos cómo tú mismo o misma, por muy profesional que seas de lo tuyo, con un mal CV puedes perder grandes oportunidades laborales.

Pero no solo tu curriculum puede afectar, tu aspecto puede hacerte perder un trabajo y puede hacer a una empresa perder a un genio. O simplemente no llegar a congeniar con alguien en el trato cercano. Y el ejemplo nos llega de Steve Jobs, creador de Apple, y la fugaz contratación del desarrollador Michael Geary. Este destaca por ser el primer empleado despedido de Apple, pero incluso antes de ser oficialmente contratado.

Esta historia merece la pena ser recordada. Michael Geary fue uno de los primeros profesionales que se acercaron a Apple Computer (no a sus "oficinas-garaje", sino que contactó con los creadores de la marca) cuando aún estaba en proceso de creación. Y no llegó a congeniar con Steve Jobs. Ni Jobs con él. Geary se autodefinía como un "hippie de aspecto desaliñado".

Cómo fue la historia entre Geary y Jobs

Geary trabajaba como informático en Palo Alto, California, donde o cerca de donde ahora están ubicadas las grandes empresas del sector. Cuando contactó a los inventores que estaban intentando tener su propia empresa (incluido Steve Wozniak), Jobs le comentó lo que necesitaba.

Según palabras de Geary: "él (Jobs) y Woz estaban trabajando literalmente en el Apple 1 los dos solos", y mencionó que necesitaba a alguien que le hiciera algo de programación. "Necesitaba un desensamblador para el chip 6502", explicó Geary.

Comprar un microprocesador como el 6502 costaba mucho dinero, pero como Geary tenía grandes capacidades en desarrollo informático, pensó en una alternativa. Esta consistía en escribir su propio programa desemsamblador mediante emulación: usaría un mainframe de su trabajo y un emulador para programar sin tener que disponer de ese chip como tal.

Un desensamblador es un programa informático que traduce el lenguaje del chip a lenguaje ensamblador. Como un programa de ordenador que traduce lenguaje máquina (código binario) a lenguaje ensamblador, es la operación inversa a la que realiza un ensamblador. Y es importante mencionar que Geary trabajaba en una empresa que programaba mainframes.

Sin embargo, durante este proceso, Jobs llamó al programador para anunciar su despido. Le dije: "solo trabajas con mainframes y esto es para un microprocesador. [...] Olvídalo". Esto Geary lo vio como un reto personal. Quería demostrar a Jobs cómo podía programar. Se dijo "escribiré una prueba parcial de concepto y lo visitaré y le mostraré el código"y, efectivamente, lo hizo.

El garaje que a Geary le pareció una tomadura de pelo

El programador buscó la forma de llegar a las oficinas de Apple Computer. Al conseguir la dirección, decidió ir a mostrar su creación sin pedir cita, y ahí encontró el famoso garaje donde esta firma arrancó y donde se encontró a Wozniak y a Jobs.

Le pareció decepcionante que esa empresa a la que él aspiraba no fueran más que dos personas jóvenes desmontando cacharros. Y llegó a pensar que "nunca lo van a lograr".

Ahí quedó la cosa, por el momento. Unos años después, le pidieron a Geary que hiciera un breve trabajo para una subcontrata de Apple: a través de un cliente de correo electrónico llamado Diplomat, que se encargaba de hacer una herramienta de correo electrónico para Macintosh. Unos años más tarde, Jobs y Geary se encontraron en una tienda. Geary se acercó a Jobs y se rieron de la primera vez que se vieron. Geary no le dijo que había escrito el programa que había prometido cuando fue despedido.

Geary dice que no concidió más con el líder en las oficinas. La siguiente vez que lo vio ya estaba enfermo y se lo encontró en un restaurante de Menlo Park, California. "Parecía que me reconocía vagamente. No quise interrumpirle. Debería haberle saludado. Debería haberle dicho que yo había escrito aquel programa. Pero en ese momento no me atreví a hablar con él", cuenta Geary.