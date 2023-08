La inteligencia artificial creará más trabajo que el que va a destruir, según Naciones Unidas. La duda es qué tipo de trabajo

Es más probable que la Inteligencia Artificial Generativa (es decir, la IA al más puto estilo ChatGPT, una de las revoluciones tecnológicas de este año) cree puestos de trabajo a que los destruya, al automatizar algunas tareas en lugar de asumir una función por completo, según un nuevo estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, que es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales).

El estudio, "Generative AI and Jobs: A global analysis of potencial impact on job" concluye entre otros asuntos que la mayoría de los empleos e industrias están solo parcialmente expuestos a la automatización y es más probable que sean complementados en lugar de sustituidos por la última ola de IA generativa.

Es probable que el mayor impacto de esta tecnología no sea la destrucción de empleos, sino más bien los posibles cambios en la calidad de los empleos, en particular en la intensidad del trabajo y la autonomía.

Un vistazo a… ZAO, la APP MÓVIL china que a través de DEEPFAKE te convierte en DICAPRIO en SEGUNDOS

Cambios en el trabajo administrativo

El estudio dice haber descubierto que el trabajo administrativo era la categoría con mayor exposición tecnológica: casi una cuarta parte de las tareas se consideran altamente expuestas y más de la mitad de las tareas tienen una exposición de nivel medio.

Estos hallazgos se alinean con otros estudios sobre sistemas generativos de IA como el de McKinsey (2023) o la encuesta global del WEF, centrada en las grandes empresas, también enumera los empleos administrativos y de oficina entre las ocupaciones que pueden verse más afectadas.

De todos modos, afirma este organismo de Naciones Unidas que la mayoría de los empleos e industrias están solo parcialmente expuestos a la automatización y, por lo tanto, es más probable que se complementen en lugar de sustituirla por la IA”.

En otros grupos ocupacionales (incluidos gerentes, profesionales y técnicos) solo una pequeña proporción de las tareas estaban altamente expuestas a poder ser asumidas por una IA al estilo de ChatGPT.

Diferencias entre países

El estudio, de alcance global, documenta diferencias notables en los efectos en países con diferentes niveles de desarrollo, vinculados a las estructuras económicas actuales y las brechas tecnológicas existentes.

Se concluye que el 5,5% del empleo total en los países de altos ingresos está potencialmente expuesto a los efectos automatizadores de la tecnología, mientras que en los países de bajos ingresos, el riesgo de automatización afecta sólo a alrededor del 0,4% del empleo.

Por otro lado, el potencial de aumento, de la creación de nuevos trabajos gracias a la IA, "es casi igual en todos los países", lo que sugiere que, "con las políticas adecuadas, esta nueva ola de transformación tecnológica podría ofrecer importantes beneficios a los países en desarrollo" dice este estudio en sus conclusiones.

Image | Foto de Possessed Photography en Unsplash

En Genbeta | La IA no reemplazará a las personas, pero las que utilizan la IA reemplazarán a quienes no lo hacen: esto dice este gran estudio