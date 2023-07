No puedes viajar atrás en el tiempo, pero sí en internet: mejores herramientas y trucos para ver versiones anteriores de cualquier web

Internet ha cambiado una barbaridad desde su nacimiento, pero eso no es ninguna sorpresa. Pero si tienes curiosidad por echar un vistazo a sitios webs antiguos, visitar páginas originales o simplemente encontrar información que ya no está disponible, saber cómo entrar en la vieja internet puede serte muy útil: a continuación recopilamos las mejores herramientas y trucos para montarnos en el Delorean de internet y viajar atrás en el tiempo para ver las versiones anteriores de las páginas web.

La caché de los motores de búsqueda es tu amiga

Este truco es ideal para echar un vistazo a las versiones inmediatamente anteriores de cualquier web, por ejemplo de ese artículo que acaba de modificarse o eliminarse pero que todavía está almacenado en la caché de los motores de búsqueda.

Hacerlo es tan fácil como irte al buscador, escribir la web que deseas visitar y cuando te devuelva las respuestas, hacer click sobre la flecha desplegable (o los tres puntos, en caso de que sea Google) junto a la URL del resultado. Allí toca sobre 'En caché', para que el motor de búsqueda te muestra su última versión de búsqueda almacenada.

Pero si quieres ver la versión anterior de una página concreta de la que conoces la URL, en Chrome puedes irte a la barra de direcciones y antes de teclear la web, poner 'cache'. Así, para ir a la versión anterior de Genbeta, escribiríamos:

cache:genbeta.com

Web Cache Viewer

Esta es una extensión para Google Chrome (puedes descargarla gratis aquí) que facilita la tarea de visualizar las versiones antiguas de las webs: solo tienes que ir a la página de la que quieres echar la vista atrás, tocar sobre el botón derecho y elegir Web Cache Viewer. En ese momento se abrirá una ventana nueva con la última página almacenada en caché. La herramienta en sí no tiene su propio registro, acudiendo a Internet Archive y Google Cache para traer el contenido.

Wayback Machine

Si te interesa mirar más allá de las últimas versiones, la web de referencia para visitar páginas antiguas es Wayback Machine, un proyecto de Internet Archive (un proyecto sin ánimo de lucro que funciona como una especie de repositorio de sitios web, software, películas y libros).

Su nacimiento data de 1996 y desde entonces ha ido capturando y almacenando "fotos" de miles de páginas web con cierta frecuencia, así hasta atesorar más de 818 mil millones de páginas web. El día que descubres que internet no es eterno, Wayback Machine se convierte en un reducto imprescindible.

¿Cómo encontrar la versión anterior de una web? Basta con escribir la URL de la página y te mostrará una línea del tiempo año por año y precisamente en cada año, un calendario donde se ve la fecha y la hora cuando se realizó la captura. Toca sobre ellas para ir allí y visualizar el aspecto de la web.

Si quieres buscar una web que ya no existe, la cosa se complica porque probablemente no recuerdes su URL. Entonces lo mejor es ir a la búsqueda avanzada para encontrarla con keywords. ¿Y si quieres guardar una página allí? Hay una función llamada 'Save Page Now' donde puedes pegar la URL para guardarla para la posteridad.

Archive.today

Que no te engañe su anticuado aspecto de web de hace décadas porque Archive.today es un poderoso repositorio de librerías de páginas almacenadas a lo largo de los años.

Para visitar versiones anteriores, simplemente introduce la URL. En ese momento se mostrarán las capturas tomadas en orden cronológico inverso. Como en Wayback Machine, también puedes solicitar que haga pantallazo. Pero lo mejor de todo es que dispone de una opción para descargar la web en un archivo zip, ideal para guardar en local o compartir.

Oldweb.today

OldWeb.today no se limita a guardar webs, sino que revive la experiencia de visitarlas antaño al ejecutarlos en emuladores de antiguos navegadores. No obstante, la información la extrae de Internet Archive.

Y ya que estás, también puedes visitar webs actuales en esos navegadores retros, entre los que no faltan versiones antiguas de Navigator, Internet Explorer, Firefox o Mosaic.

Lo menos bueno es que los resultados suelen tardar en cargarse... es lo que tiene estar en el internet viejuno. Para usarla tendrás que elegir el navegador a emular, escribir la URL y en qué momento.

Más que un sitio para visitar sitios antiguos para obtener información, es volver a revivir el internet primigenio con sus pros y sus contras.

Memento Time Travel

Memento Time Travel no es un repositorio de viejas capturas de webs sino un agregador de otros, de modo que puedes viajar en el tiempo y ver webs antiguas simplemente introduciendo una URL y una hora del pasado.

Cuando lo hagas, buscará en internet entre las plataformas anteriormente mencionadas y mostrará la que más se aproxime a lo solicitado. Además de poder ver la web solicitada, te permite incrustarla como html.

Esta web tiene también una extensión para Chrome que funciona de manera similar agilizando el proceso, ya que bastará con que toques el botón derecho para invocarla.

Portada | Montaje con Smartmockup

