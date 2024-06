La NASA tiene más de 1.000 apps gratis disponibles para uso técnico que puedes descargar ya: de simuladores a realidad aumentada

Si te gusta el espacio o la tecnología, ojo porque la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio estadounidense tiene a disposición de cualquiera un inmenso y espectacular catálogo de software gratis y para uso público para especializarte en programas espaciales y aeronáutica de la NASA.

El catálogo de software abierto de la NASA es enorme

El software disponible de la agencia espacial estadounidense se alberga en la web de la NASA Technology Transfer Program, cuyo objetivo es 'garantizar que las innovaciones desarrolladas para la exploración y el descubrimiento estén ampliamente disponibles para el público'.

Cada año van aumentando la cantidad de programas y paquetes disponibles y en estos momentos ya superan el millar. Lo bueno es que, como adelantábamos en la intro, están disponibles para todo el mundo y son gratis. Aunque pueden ser interesantes para empresas de investigación, también puedes usarlos para trastear por tu cuenta. Eso sí, están en inglés.

La NASA explica que aunque estén disponibles sin coste, algunos pueden tener requerimientos de acceso y restricciones, es el caso de los catalogados como 'U.S. Government Purpose Release' o los 'U.S. Release Only', si bien buena parte de ellos son de lanzamiento general, código abierto y que pueden usarse fuera de Estados Unidos.

Teniendo en cuenta la cantidad de software disponible, la NASA los ha clasificado por categorías, entre las que destacan:

Aeronáutica

Ciencia medioambiental

Electrónica y Energía Eléctrica

Estructuras y Mecanismos

Gestión de Vehículos

Herramientas de diseño e integración

Materiales y Procesos

Operaciones

Procesamiento de datos e imágenes

Procesamiento y Manejo de Servidores de Datos

Propulsión

Pruebas del Sistema

Sistemas Autónomos

Sistemas Empresariales y Gestión de Proyectos

Tripulación y soporte vital

No obstante, merece la pena echar un vistazo al documento explicativo de esta edición 2023 - 2024, ya que por ejemplo cuenta con una sección de los Top 20 programas (se refieren a ellos como 'Codes') para que empieces a probar.

El ranking con los programas más interesantes de la NASA

¿Cómo descargar una de estas aplicaciones de la NASA? En la web anteriormente mencionada, ve a 'Software Catalog' y busca entre categorías o introduce el nombre en el buscador. Después, dirígete a su página principal, donde verás una descripción del programa y toca sobre el botón azul de 'Download Now'. Los que tienen ciertas restricciones requerirán que primero rellenes un formulario.

Portada | Logo de la NASA (Wikipedia) y pantallazo

