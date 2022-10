Netflix subió precios en España hace un año: todo esto apunta a que subirán de nuevo muy pronto

Sin duda Netflix es uno de los servicios más importantes de streaming en la actualidad por los precedentes que marcó en el mercado general, pero que no está atravesando por su mejor momento. Los usuarios están prácticamente huyendo de la plataforma debido a los altos precios que está teniendo actualmente la suscripción mensual para acceder a todos los contenidos, sobre todo desde la subida que hicieron justo hace un año hasta los 17,99 euros la opción máxima.

Y es que aunque pensemos que este puede ser el techo de precio de la plataforma, estamos realmente equivocados. Si observamos el estado del mercado actual, las políticas de otras empresas y también los pasos que ha tomado Netflix en el pasado hace pensar que estamos a punto de presenciar una nueva subida de precio que no gustará a nadie, justo cuando se cumple un año de la última subida.

El precio de Netflix en España estaría a punto de cambiar

Si nos vamos ahora mismo a Estados Unidos a contratar una cuenta de Netflix, el precio de la suscripción más top está en 19,99 dólares. En el caso de España, como hemos comentado anteriormente, está en 17,99 euros. Esta subida de precios en Estados Unidos llegó casi a la vez que en España y ahora un año después se espera que se vuelva a repetir la misma estrategia para poder equipararlos.

El valor del euro ahora mismo está por detrás del dolar, algo que antes no ocurría. Esto hace que no tenga ningún sentido que ahora mismo Netflix España cueste menos que en Netflix en Estados Unidos. Esto nos pone en la tesitura que seguramente el precio se pueda llegar disparar por encima de los 20 euros para responder a esta pérdida del valor de nuestra propia moneda.

Y esto no es algo en lo que Netflix sea única. Si ponemos los ojos sobre Apple, hemos visto como con el lanzamiento de los nuevos iPhone 14 han decidido aumentar el precio base de todos sus modelos en Europa en más o menos 100 euros. Esta subida de precios no se ha materializado en Estados Unidos donde no han decido hacer una subida de precio tan evidente. Y el responsable sin duda ha sido la situación económica y la poca fuerza que tiene el euro.

Todo esto hace que no tenga ninguna lógica que estemos hablando de precios que están por detrás en el mercado español. Esto hace que seguramente cuando se cumpla un año de la última subida de precio en nuestro país sopesemos otra subida, y que provocará que se vayan a espantar otros muchos usuarios que creamos que la calidad de los contenidos no vale lo que piden. Aunque también se puede producir en el mes de enero, que es cuando se hizo en Estados Unidos este mismo año.

Por último, debemos recordar las encuestas que estaba realizando Netlfix este mismo verano acerca de la impresión que le generaría a los usuarios pagar más dinero por la plataforma. Esta es una primera toma de contacto que trata de hacer la compañía para poder visualizar en un marco general si es viable o no. Si bien, también se debe recordar que para poder compensar esta subida se puede terminar implementando el sistema de anuncios que también se preguntó en esta encuesta.

Pero lo que está claro es que aquellos usuarios que no quieran visualizar molestos anuncios antes de la reproducción de los contenidos de Netflix van a tener que pasar por caja y dejarse bastante dinero en la cuota de suscripción. Deberemos estar atentos, pero seguramente en noviembre tengamos un gran susto por todo lo que hemos manifestado en este artículo.