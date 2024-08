Si no te han concedido la beca MEC 24/25 hay otras alternativas que ya puedes pedir en las comunidades autónomas

Estamos a aproximadamente un mes de que arranque oficialmente el nuevo curso escolar en los diferentes niveles educativos de nuestro país. Antes de ese momento son miles los estudiantes que se encuentran en plena solicitud para conseguir tener la beca MEC aprobada y en su cuenta bancaria como un sustento para pasar el curso.

En estos últimos días desde el Ministerio de Educación se están lanzando las primeras propuestas de resolución para que los estudiantes conozcan si cumplen o no los requisitos económicos. Muchos de estos estudiantes se están encontrando con la sorpresa de que no cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria, teniendo que reclamar. Pero ante estos casos no se acaban las posibilidades, ya que hay otras muchas becas disponibles en nuestro sistema.

Becas propias de cada comunidad autónoma

Además de las becas MEC que se convocan a nivel nacional, cada una de las comunidades autónomas de nuestro país cuentan con una serie de becas para sus estudiantes residentes. Dependiendo de la convocatoria, la beca se va a poder combinar con la beca del ministerio de educación o puede ser completamente independiente.

Estas becas pueden estar destinadas a aquellos estudiantes que tienen unos bajos ingresos y necesitan una cuantía económica mayor para poder estudiar durante todo el año. Pero también cabe la posibilidad de que se recompense el hecho de tener un expediente académico excelente, o pague parte de tu residencia estudiantil. Para poder consultar las becas disponibles, simplemente tienes que acceder a la web de cada CCAA que te dejamos a continuación:

Beca para estudiar en la universidad del Santander

Obviamente, la beca MEC es una de las más conocidas a nivel nacional al ser la más cuantiosa y también la más solicitada por todos los estudiantes. Pero a nivel privado podemos encontrar otras becas que proporcionan las fundaciones de entidades bancarias. Uno de los ejemplos más claros lo tenemos en la Beca Santander.

A través de la web del Banco Santander se puede encontrar la información y la forma de inscribirse en esta beca que se concede a universitarios con una cuantía de 1.000 euros. Cada una de las universidades que participan dentro de programa (más de setenta) tienen unos requisitos. En algunas se solicita tener un expediente excelente o tener un número mínimo de créditos.

Algo positivo es que no se tienen siempre en cuenta los ingresos de las familias para poder conceder este tipo de beca, limitándose al expediente que tenga el propio alumno. El problema es que el número de becas no es muy elevado, siendo menos de 1.000 las que se ofrecen a nivel nacional.

Imágenes | Element5 Digital Aaron Burden

