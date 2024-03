Odiaba escuchar los audios de WhatsApp hasta que descubrí este bot que los escucha por mí: así uso Carina en mi día a día

Millones de personas usan a diario WhatsApp para poder comunicarse con familiares, amigos, compañeros o incluso empresas. Pero muchas de estas personas en lugar de optar por escribir mensajes se decantan por mandar mensajes de audio que en muchos casos llegan a ser realmente largos de varios minutos.

Yo no me escondo. Soy de ese tipo de personas que odiamos escuchar audios a través de WhatsApp o en otros servicios de mensajería. Sobre todo si tienen una duración de varios minutos. Esto ha hecho que ahora gracias a la IA tenga una gran aliada en WhatsApp para que me haga este trabajo de escucharlo por mi y decirme a través de un texto lo que me han mandado.

En los últimos meses, son muchos los bots que han surgido para integrarse en WhatsApp como un contacto más y que tratan de responder tus preguntas o realizar transcripciones. En mi caso particular que he probado varios, me quedo sin duda con Carina.

Un vistazo a… WHATSAPP Trucos y consejos para OCULTARTE AL MÁXIMO y mantener tu PRIVACIDAD

Una IA que te ahorra escuchar audios en WhatsApp

Un bot que ha sido creado en España y que te permite realizar muchas cosas como consultar en internet un criterio de búsqueda, darte información meteorológica y ofrecer respuestas precisas. Pero para lo que yo lo uso a diario es sin duda para la transcripción de audios, ahorrándome tener que estar escucharlos directamente. Sobre todo es ideal cuando estás en una situación donde no puedes reproducirlos o llevarte el teléfono a la oreja para escucharlos.

Para poder instalarla el proceso es realmente sencillo, ya que simplemente se tiene que entrar a la web Carina.chat y pulsar en el botón de enviar un mensaje. Al momento se abrirá la aplicación para poder agregar al bot como un contacto más con el que poder interactuar. A partir de ahí cada vez que recibo un audio muy largo o cuando tengo dificultades para reproducirlo, simplemente selecciono el audio y se lo reenvío a Carina.

El resultado bajo mi experiencia es realmente bueno. En muy poco tiempo te transcribe el mensaje del audio con una buena exactitud y fiabilidad a lo que se dice en el audio, aunque a veces dependiendo del acento de la persona que lo remite o la velocidad con la que habla puede haber algunos errores. Pero en líneas generales es bastante fiel.

En el caso de que tengamos un audio entre manos que tenga varios minutos de duración, este se va a tener que dividir en diferentes mensajes seguidos. Pero lo que más me agrada es que si tampoco tienes tiempo de leer todos los mensajes, te hace un resumen automáticamente de lo que te están contando. Y lo mejor de todo es que todo esto es totalmente gratuito sin tener que pagar una suscripción o tener un máximo de mensajes a diario.

En definitiva, a mi me ha salvado en muchas ocasiones de algo que no me gusta como es escuchar e incluso mandar audios. Se ha convertido sin duda es uno de los bot que más uso a diario por encima de otras IA del mercado.

En Genbeta | Un ingeniero muestra cómo los estafadores consiguen tu teléfono para contactarte por WhatsApp. Y sin hackear nada