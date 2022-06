Los once mejores antivirus de 2022 para Windows hasta ahora

Es una realidad que internet está plagado de numerosas amenazas para tu ordenador y para ti mismo. Un simple email, o pinchar en un botón de descarga gratuita en una web concreta, puede terminar provocando que se descargue un virus que secuestre tu información personal, o simplemente acabe con las entrañas de tu ordenador. Para poder contrarrestar estas amenazas existen diferentes capas de protección que se pueden ir aplicando en todos los ordenadores, que son los antivirus.

Si bien, cuando hay que enfrentarse a descargar un nuevo antivirus para el ordenador, hay muchas opciones disponibles de diferentes empresas. Ante esta situación se puede hacer uso de los test como el de AV-TEST que de manera periódica realizar una evaluación de los principales antivirus que existen en el mercado. En este caso se analiza tanto la protección como la usabilidad y el rendimiento. Tres puntos realmente importantes a la hora de elegir cualquier antivirus y que se le concede una nota para que puedas ver cuál es el mejor.

En nuestro caso, hemos querido elegir los antivirus mejor valorados durante este 2022, con el objetivo de que tengas las opciones más punteras del mercado disponibles para descargar.

Windows Defender

En este caso, es obligatorio hablar del antivirus que está integrado en el sistema operativo de Microsoft y que promete defendernos de cualquier amenaza. Aunque sus predecesores no dejaron muy buen sabor de boca, esta es una versión que sin duda ha ido mejorando con el paso de los años. Los diferentes test a los que se ha sometido muestra que tiene un 100% de acierto en la protección contra los ataques Zero Day, incluidas las webs maliciosas. Pero además de esto, también ha ofrecido la máxima puntuación en los test de rendimiento y usabilidad.

De esta manera se va a conseguir tener una protección más que aceptable a la hora de hablar de antivirus en Windows y sin tener que pagar un solo euro. Llega instalado y activado por defecto en el software de cualquier PC y va recibiendo actualizaciones de manera periódica por las cuales se va complementando su base de datos. Esto tiene como objetivo el bloquear al momento toda amenaza que se pueda llega a introducir en el PC. Igualmente hay que destacar que no es incompatible con otros antivirus que se pueden llegar a instalar en el ordenador.

Avira

El antivirus de Avira es una de las opciones más top que se pueden encontrar en el mercado actualmente. Según los test a los que ha sido sometido por parte de AV-Test, cuenta con un 100% de detección de los malware más extendidos y más frecuentes, entre más de 20.000 muestras analizadas. Y esto se complementa también con la protección al 99,5% de los ataques Zero Day que están a la orden del día.

Su interfaz cuenta con una estética más que agradable para que cualquier persona pueda realizar un análisis rápido o en profundidad sin tener que perderse por numerosas opciones. Además, no vas a notar que lo tienes instalado en tu ordenador al contar una usabilidad realmente alta al no interferir con el uso del ordenador en el día a día aplicando bloqueos innecesarios de aplicaciones o sitios webs.

Kaspersky

Kaspersky seguro que se suena de haberlo visto en la prensa en innumerables ocasiones por recibir premios gracias al gran trabajo que realiza en los ordenadores. Cuenta con una gran cantidad de opciones diferentes, más allá de protegernos contra el malware de la red. Por ejemplo, permite realizar pagos seguros a través de la red al introducir los datos bancarios a través del navegador, e incluso también bloquea el acceso a la webcam evitando su pirateo.

En lo que respecta a su calidad de protección, se sitúa en los top más elevados al contar con una protección contra amenazas y ataques Zero Day del 100% en todas las pruebas que se realizaron. Esto se complementa con una buena usabilidad al no encontrar falsas alarmas o bloqueos al visitar una página web y tampoco una reducción del rendimiento cuando se hace uso de un PC estándar o de última generación. Esto demuestra que consume muy pocos recursos y se puede disfrutar en cualquier ordenador, independientemente de su hardware.

McAfee

Este antnvirus se puede considerar un programa clásico, ya que ha acompañado a muchos usuarios a lo largo de los años. Aunque tiene un precio un tanto elevado por paquete, lo cierto es que cuenta con características de protección prémium. Cuenta con diferentes capas diferentes para avisar al usuario si está infectado de un virus, malware, ransomware. En los test practicados se ha demostrado que evita el 100% de los malware más extendidos y comunes de internet, así como el 99,5% de los ataques Zero Days.

El rendimiento también destaca por ser realmente bueno, ya que no se sufren ralentizaciones mientras se está utilizando y tampoco falsas alarmas que puedan bloquear la experiencia que se está teniendo mientras se navega por internet. Y en lo que respecta a la interfaz, también se ha ido mejorando con el paso de los años para hacerlo mucho más moderno y accesible a cualquier usuario, independientemente de sus conocimientos informáticos.

Avast

El antivirus Avast ha sufrido muchos cambios en los últimos meses, aprendiendo de todos los errores que ha cometido. Esto ha hecho que finalmente se haya consolidado como una de las mejores opciones según los test que se han realizado a la hora de contrarrestar cualquier tipo de amenaza que entre al dispositivo. Y esto es completamente lógico, ya que sigue siendo uno de los más populares y buscados.

Además de recibir la nota más alta en seguridad al contrarrestar la mayoría de ataques Zero Days y el malware general, también se apuesta por un buen rendimiento y también usabilidad. De manera agregada, se integra en las opciones de pago una red VPN para poder mantener tu privacidad en la red.

Norton

Norton es otro de los grandes antivirus que se pueden encontrar con muchos años a sus espaldas de trabajo respaldando a los usuarios. Norton ofrece una seguridad máxima a la hora de navegar por internet y descargar cualquier tipo de archivo. Esto se debe a que recibe las máximas puntuaciones en los test que se le practica. En protección es capaz de bloquear el 100% de amenazas que son completamente conocidas, pero también el 99,5% de los ataques Zero Days.

La marca cuenta con varias opciones disponibles a la hora de realizar la contratación. En concreto, se promete de manera básica la protección contra las amenazas en tiempo real, así como un Firewall inteligente para Windows. En sus versiones superiores, se encuentra un sistema de protección para la webcam que está conectada,un servicio de VPN, así como un control parental que cualquier padre pueda activar para tener un control de lo que se visualiza por internet.

AVG

AVG promete ofrecer una protección total y sencilla para un máximo de 10 dispositivos en su plan más top. En sus pruebas se refleja el 100% de efectividad para ataques a la gran mayoría de ataques Zero Days así como el malware más común que se encuentra en la red. Además, no ofrece interferencias con la navegación al no ofrecer ningún falso positivo durante las pruebas que se han realizado.

El problema que se puede encontrar con otras opciones del mercado que se han comparado es el rendimiento. Es uno de los antivirus top que** más pueden sacrificar el rendimiento**. Sobre todo esto es algo que se puede ver presente en los ordenadores estándar que no cuentan con un hardware realmente potente. Pero este es el único punto negativo, ya que en lo demás se puede encontrar que no interfiere con falsos positivos mientras estás navegando por internet, por ejemplo.

F-Secure

F-Secure puede no llegar a ser un antivirus tan conocido por parte de los usuarios, pero se sitúa igualmente en el top de los ránkings que se pueden encontrar. Se promete, además de la protección contra un virus o el malware, la posibilidad de realizar operaciones bancarias y compras online con total seguridad. Esto se consigue al integrarse en los navegadores y bloqueando todas las páginas webs que no cuentan con la protección necesaria o están registrados como sitios de riesgo por estafa.

Además, agrega una conexión VPN para garantizar tu privacidad mientras estás navegando por internet sin pagar un suplemento adicional. En protección se bloquean prácticamente el 100% de las amenazas que hay en la red. Pero también en rendimiento y usabilidad se consigue tener la máxima nota posible en los test gracias a que no ralentiza el equipo ni tampoco interfiere en tu experiencia.

G-Data

G-Data dispone de la última tecnología anti-ransomware que en ningún momento un hacker se pueda hacer con tus datos y pedirte a cambio de ellos un rescate. Esto se consigue realizando copias de seguridad de manera automática y constante de todos los datos más importantes que tengas almacenados. En el caso de que quieras tener un control total sobre todas las contraseñas, se agrega un gestor compatible con varios sistemas operativos para que vayas almacenando todos tus login para posteriormente realizar un autocompletado en el navegador. Todo esto de manera completamente segura.

Si se entran a valorar las comparativas y test que se han realizado, hay que valorar que se cuenta con una alta probabilidad de bloquear cualquier tipo de ataque que se termina recibiendo. Además, el rendimiento del ordenador apenas se ve afectado cuando se está trabajando con este antivirus gracias a la optimización con la que se va contando.

AhnLab

AhnLab es un antivirus que también puede llegar a ser desconocido, pero que tiene un gran peso en el mercado actual. En este caso se ofrece la posibilidad de tener un sandbox de red y la detección de amenazas basada en múltiples motores. Todo esto se consigue también a la inteligencia artificial que se integra para poder conseguir tener una máquina que automáticamente detecte aquello que puede ser perjudicial para tu ordenador.

En los test que se han realizado y comparándolo con el resto de opciones de internet, se encuentra en lo más alto de la lista. Esto se debe a que cuenta con la posiblidad de tener la máxima protección posible sin apenas sacrificar el rendimiento del ordenador. Además, está totalmente comprometido con la privacidad de sus usuarios para no comerciar con la información que se vaya extrayendo.

Bitdefender

Bitdefender se presenta como una compañía líder en seguridad que pone a disposición de los clientes diferentes paquetes de seguridad. En este caso se destaca la inmejorable detección de las amenazas que se presentan para poder detener a cualquier malware que quiera acceder al PC. Además, también cuenta con capas de protección de ransomware.

Y con tal de garantizar la mejor privacidad, se integra una VPN con 200 MB por día y dispositivo de ancho de bana. Si tienes un niño a tu cargo, vas a contar con su sistema de control parental con el objetivo de bloquear de manera centralizada a sitios webs concretos en todos los navegadores que se pueden usar.

La gran pregunta: antivirus de pago o gratuitos

Una de las grandes que se puede hacer cualquier tipo de usuario es si se debe optar por antivirus que son completamente gratuitos o pagar un poco para contar con una protección extra. Ante este caso, lo que debes tener siempre en cuenta es que ninguna empresa da nada completamente gratis, ya que siempre se tiene que sacar algún beneficio. Esto quedo claro con la gran polémica que sufrió Avast y la venta de datos de navegación de millones de usuarios. Esto hace pensar que siempre es mejor pagar un poco para estar completamente seguros.

De manera básica, los antivirus en su versión gratuita incluyen protecciones que son justas. No agregan herramientas de protección como VPN o llavero de contraseñas para tenerlas siempre a buen recaudo. En el caso de necesitar esto, vas a tener que optar por hacer el pago de una suscripción superior.

Es por ello, que nuestra recomendación pasa por usar el antivirus que integra el propio Windows en el caso de que seas un usuario básico que no requiere grandes capas de protección. Pero si a diario navegas por sitios que no son de confianza, o simplemente temes por el robo de tu información personal, lo más recomendable será optar por el pago de alguno de estos programas especializados en la protección.