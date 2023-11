La pregunta "qué te impide dejar tu trabajo y vivir la vida que quieres" en un foro saca a la luz historias de vida muy variopintas

La pandemia nos trajo una nueva forma de trabajar a muchas personas (sobre todo a la gente que lleva un trabajo de oficina con unos horarios muy marcados) y eso ha llevado a mucha gente a replantearse qué es importante en la vida.

Hay gente que se pudo mudar de vuelta a su pueblo o al lugar donde quería vivir, lejos de su empresa y que ahora no quiere volver a una ciudad o simplemente no están dispuestos a pagar los altos precios de las urbes.

Otra gente valora el tiempo que trabajar desde casa nos puede ahorrar en el día a día en traslados para usarlo en nuestro ocio, en nuestra familia,en hacer deporte o en estar con la familia... En definitiva, vemos ahora a muchas personas hablar abiertamente en redes sociales sobre la posibilidad de vivir diferente a como lo hicimos todas las últimas décadas y gente que se plantea que un horario de 9 a 5 con desplazamientos aparte atentan contra el bienestar de las personas.

Hoy hemos encontrado una pregunta en un foro de la web Quora que dice: "qué te impide dejar tu trabajo y llevar a cabo la vida de tus sueños". Lo interesante es que esta pregunta ha generado muchos comentarios con historias que la gente comparte de sus vidas que resultan muy curiosas y hasta inspiradoras.

"Era miserable"

Brandon Stefan tiene en su perfil que en el pasado trabajó para la empresa tecnológica IBM y relata su experiencia de dejar un trabajo (no especifica si esa experiencia fue en esta empresa o en otra): "Sólo he dejado uno de mis trabajos en mi vida. Me sentía absolutamente miserable, trabajaba de 14 a 15 horas al día, de 5 a 6 días a la semana. Estaba involucrado en un proyecto muy importante en la empresa y la alta dirección dependía demasiado de mí sin gratitud ni aprecio".

Afirma que el día que decidió dejar su trabajo fue después de que el presidente de la empresa pidió crear un nuevo panel para su reunión de la mañana siguiente, lo que requería que este profesional lo hiciera porque era quien manejaba esas métricas y cálculos que se iban a necesitar. El jefe se fue a las 5 pero el empleado tenía una larga jornada por delante para acabar lo que le habían pedido de última hora.

"Esperé hasta que la oficina se despejó, guardé mis cosas en 2 cajas, llamé a mi jefe a casa y renuncié en el acto. Fue una gran sensación y, sinceramente, también fue el mejor movimiento en lo que respecta a mi carrera". Lo que no cuenta este hombre qué es lo que pasó luego con su carrera.

"Si te arrepientes piensa en lo que necesitabas en ese momento"

Otra persona cuenta que estaba en una startup y que poco después de aterrizar odiaba el lugar porque el ambiente de trabajo era muy hostil. Tan solo dos meses después de comenzar en esta empresa se preguntó varias veces que si dejase el trabajo se podría llegar a arrepentir y la respuesta siempre fue que no. Dejó su trabajo y sí que se arrepintió poco después, al verse sin trabajo.

En ese momento decidió recordar que cuando tomó la decisión era exactamente lo que necesitaba. Echó muchos CV y aterrizó en una multinacional donde dice que le gusta mucho trabajar, por lo que anima a otra gente a no aguantar ambientes laborales donde no se sienten cómodos.

Miedo a verse sin un pago mensual

Un hombre que afirma ser desarrollador de software dice que le paraliza el miedo a "perder el sueldo predecible y el seguro médico subsidiado por el empleador" (en Estados Unidos no hay seguridad social como la de España u otros países de Europa). Dice que tiene una familia y que necesita una estabilidad económica aunque le gustaría dejar su trabajo.

Dice que si tuviera dinero de sobra trabajaría igual porque le encanta trabajar pero en algo de su elección y en una empresa propia donde pudiera hacer las cosas a su manera.

Otra de las personas que responde que trabaja en una empresa tecnológica y que todas las mañanas le viene a la mente esta pregunta. Sin embargo, continúa, existen razones para no dejar mi trabajo: qué hacer para ganar dinero; quién le pagaría un dinero al mes si deja su trabajo y qué pasaría con su familia. Dice que independientemente del dinero, "cualquier cosa que pueda hacer, en realidad me haría más feliz que la vida actual".

