Mejor al paro que mudarse a una ciudad cara: hay trabajadores de Amazon que han renunciado para no volver a la oficina

Amazon no da su brazo a torcer y no solo es obligatorio volver a las oficinas, sino que incluso ha estado rastreando a sus trabajadores sin que ellos lo supieran con anterioridad, para amenazar a quien aún no está yendo a sus despachos. Los trabajadores llevan tiempo en pie de guerra contra su empresa por esta medida.

Mientras que vemos que muchísimos trabajadores no quieren volver al trabajo presencial en muchos lugares (y mientras sus gerentes siguen insistiendo con diferentes razones), en Amazon hay un problema añadido: Andy Jassy, su CEO, había dicho que el teletrabajo se mantendría para siempre y muchas personas vendieron sus casas y se mudaron a ciudades lejos de Seattle o de otros de los lugares donde están las oficinas.

Volver a las oficinas, para muchas personas, supone rehacer sus vidas y tener que buscar cómo vivir de nuevo en Seattle o cerca (o, en menor medida, en otras de las oficinas que hay en el país), con el agregado de que esta es una de las regiones más caras de todo Estados Unidos, como veíamos en un reportaje de Genbeta.

Ahora, la CNBC ha sabido por información interna que hay muchas personas que están optando por renunciar a su trabajo. Mejor desempleados que rehacer toda su vida en torno a los edificios del gigante de ventas online.

Empleados que han sido engañados

Este medio de comunicación ha podido hablar con diferentes empleados de la empresa en Estados Unidos de forma anónima. Por ejemplo recoge la historia de un trabajador de Texas, que fue contratado en un puesto remoto y que dice que los gerentes aseguraron a su equipo, en marzo, que nada cambiaría a pesar del mandato de regreso a la oficina emitido en febrero.

Sin embargo, el pasado mes de julio, la gerencia informó al equipo que tendrían que elegir entre trabajar en Seattle, Nueva York, Austin, Texas o Arlington (Virginia), según correspondencia interna.

Según las directrices, se espera que los trabajadores remotos hayan completado su traslado a un centro principal para la primera mitad de 2024, según el documento.

Un trabajador que ha hablado con el mencionado medio dice que no vive cerca de ninguna de las ciudades designadas y que eso le ha llevado a dejar Amazon. Por un lado, porque ve mucha incertidumbre sobre la seguridad laboral futura dentro de esta empresa (no hay que olvidar los miles de despidos que se ejecutaron de un día para otro) y también porque esta mudanza supondría mayores costos de vida asociados con la reubicación y sin la garantía de que le vayan a aumentar su salario.

Afirmaciones contradictorias entre la empresa y los trabajadores

El portavoz de Amazon, Rob Muñoz, confirmó la política de reubicación aunque según él, solo afecta a un pequeño porcentaje de la fuerza laboral de la empresa. Sobre a dónde hay que ir de entre las ciudades mencionadas, dice este directivo que las ubicaciones de los centros varían según el equipo y cada equipo determina qué ubicaciones son su centro.

Según él, empresa ofrece beneficios de reubicación a los empleados a los que se les solicita mudarse y dice que si la gente no lo sabe es porque no se ha informado bien: "Si una persona siente que no tiene la información que necesita, la alentamos a hablar con su socio comercial de recursos humanos o su gerente".

A pesar de esto, tras los despidos masivos, se sabe que la empresa también está recortando costes: según publica CNBC, Amazon dijo que el próximo año pondrá fin a un beneficio que permite a los empleados obtener una bebida gratis en las cafeterías de las oficinas. La compañía también redujo la cantidad que reembolsa por estacionamiento y dejó de ofrecer viajes gratuitos en Uber hacia y desde el trabajo, como han filtrado los empleados.

Amazon dijo que todavía reembolsa los costos de transporte público de los empleados en todas las principales áreas metropolitanas y ofrece transporte gratuito para los viajeros y el campus.

