Empleados de Amazon filtran información secreta que los vendedores del marketplace pueden comprar en Telegram, según CNBC

Se ha descubierto un grupo de Telegram con unos 13.000 miembros que ofrecen ayudar a los vendedores de Amazon a recuperar sus cuentas en caso de algún problema o que les ayuda a mejorar su imagen de cara a los compradores finales borrando, por ejemplo, comentarios negativos.

De acuerdo con CNBC, que se ha hecho eco de esta información, son empleados de Amazon quienes filtran información secreta interna de la plataforma.

Estos empleados comparten información con terceros, a los que se les llama "brokers" (de hecho, un broker en español es una persona que, por oficio, actúa como intermediaria en operaciones de compra y venta de valores financieros y de acciones que cotizan en bolsa) y estos luego ofrecen estas informaciones secretas a través de aplicaciones de mensajería encriptadas a cambio de dinero.

Uno de los mensajes que se ha filtrado, visto en uno de estos grupos de compraventa de información privada en Amazon, dice: “puede encontrar mucho más sobre su cuenta solicitando capturas de pantalla con información interna". Es decir, que un vendedor del marketplace puede incluso saber cómo ve su anuncio la empresa desde dentro.

Negocio lucrativo

Según lo que se sabe a este respecto, usar estos servicios para recuperar una cuenta “se ha convertido en un negocio grande y lucrativo, porque la única forma en que los comerciantes pueden volver a funcionar es admitiendo la culpa y corregir el problema o mostrar pruebas suficientes de que no hicieron nada malo”, delante de Amazon.

Y, parece ser, que este es un proceso complicado o que, si realmente has hecho algo malo no vas a poder demostrar lo contrario. Por lo que muchos vendedores optan por este camino, irregular y costoso, pero parece ser que eficiente.

Además de este grupo, se sabe que hay unos cuantos más, no solo en Telegram pero también en WhatsApp o Facebook Messenger. Si tú eres un vendedor externo dentro de Amazon y pierdes tu cuenta, puedes ver tu negocio muy afectado, ya que esta plataforma permite llegar a muchas personas en todo el mundo.

Proveedores de "sombrero negro"

Como publica CNBC, que se ha hecho eco de este escándalo alegando que es información que los mismos empleados de Amazon han compartido, un vendedor entra en uno de estos grupos en Telegram y consulta un servicio que busca. Alguien les dice que envíen un mensaje privado para conocer el precio de ciertos servicios. Hay muchos.

Obviamente, no es Amazon quien ofrece estos servicios, sino que estos grupos son parte de un mercado sólido de los llamados proveedores de servicios de sombrero negro que han surgido junto con el auge de estos "marketplace" en Amazon, Etsy y Walmart. Pero sí que hay empleados internos de Amazon que forman parte de esta trama de prácticas irregulares.

Eliminar comentarios negativos y otros

Además, en este grupo hay también ofertas que incluyen acceso a información privilegiada de la empresa para poder eliminar críticas negativas sobre un producto o recibir información sobre la competencia.

Para Amazon es difícil ponerle freno a estas prácticas ya que gran parte de la actividad se origina fuera del marketplace de Amazon. Estos vendedores de servicios optan por redes sociales y aplicaciones de mensajería encriptada, lo que complica las investigaciones, según publica CNBC.

Amazon tiene un grupo interno encargado del análisis y la respuesta a amenazas, incluido un equipo dedicado a investigar a los empleados sospechosos de filtrar datos, de acuerdo con la información que se acaba de hacer pública.

Vendedores desprotegidos

Al mismo tiempo, no poco son las quejas de cómo Amazon, como plataforma, no protege a sus vendedores: tarifas costosas , mucha más protección al cliente que al vendedor cuando se trata de devoluciones o cambios, o incluso se ha sabido que Amazon ha copiado productos a vendedores externos para venderlos con su marca a precios más asequibles, algo que se ha investigado en diversas ocasiones…

Ahora vemos que si un vendedor externo pierde su cuenta, puede pagar “entre 200 y 400 dólares” a vendedores por servicios como "Amazon Magic" (como lo llama un corredor en el servicio de mensajería Telegram) y recuperarla. Y también puede ofrecer una mejor imagen de la competencia, comprando servicios para eliminar sus comentarios negativos.

Imagen | Austin Distel en Unsplash

