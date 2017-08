Probamos Addap, un navegador que utiliza un novedoso sistema para organizar pestañas en "ambientes"

En un mundo donde la mayoría de la gente usa Google Chrome y el resto se queda con lo que el ordenador le trae por defecto, bien sea Microsoft Edge o Safari, nunca faltan los "alternativos" que recomendamos mudarse a Opera para una transición más fluída, o los que esperamos a que Firefox se siga poniendo bueno, muy bueno.

Otros van un poco más allá y se sacan nombres de navegadores poco conocidos de la manga, como Vivaldi, o Yandex, o Brave, o Maxthon y cosas así. Ni que decir de los que prueban con alternativas un tanto absurdas y libres de pestañas como Colibri. A estos y a todos los demás quizás les interese conocer el navegador Addap's.

Addap's nos invita a subirnos a la "nueva ola de navegación social en Internet". Uno de esos eslogan que suena bastante a clásico de startup. Pero la premisa de su navegador es bastante interesante: en lugar de venderse como un navegador, lo hacen como un ambiente online de múltiples pestañas.

La gracia de estos "ambientes" o tableros, es que en cada uno puedes abrir las ventanas que quieras y cada una funciona como una sesión independiente de navegación.

Ambientes de navegación personalizados

A esas ventanas las puedes mover, redimensionar, fijar y más dentro de tu tablero. Puedes crear cuantos tableros te convenga, y cada tablero puede ser personalizado a tu gusto. Por ejemplo, puedes crear un tablero de redes sociales en el que solo tengas abiertas las ventanas de Facebook, Twitter, Instagram, etc.

Cuando instalas este navegador por primera vez tendrás la opción de usarlo como invitado y de una vez te recomiendan tableros que ya han sido creados para explorar.

La otra opción es crear una cuenta de Addap's para guardar tu configuración en la nube y obtener mejores recomendaciones en el futuro según lo que visitas. Si eliges crear la cuenta, te darán la opción de escoger entre cuatro tipos de temas diferentes para recibir recomendaciones de tableros.

Algunos tableros sirven de mero ejemplo para el usuario, son para darte una idea de cómo puedes organizar tu navegación. Hay muchas opciones que incluyen Netflix y social, por ejemplo. O varios tableros con solo juegos, o solo noticias e información.

Por supuesto, no estás limitado a esas recomendaciones, puedes crear tu propio tablero desde cero con las webs que quieras. Puedes darle un nombre específico, cambiarle los colores y el fondo, y compartirlo con otras personas. Addap's también hace las veces de "red social" de navegación, o algo así.

Addap's no tiene barra de URLs, ni barra de favoritos, ni botón de nueva pestaña. En ese aspecto se siente bastante diferente a un navegador clásico. Esto es porque Addap's hace más las veces de contenedor, uno en el que puedes gestionar tus pestañas y aplicaciones en diferentes espacios.

Las webs las abres desde el buscador, y sí, vivirás como tu abuelo que todo lo busca en Google en lugar de escribir "facebook.com". También tienes un menú lleno de aplicaciones de mensajería que abren versiones web de apps como WhatsApp, Messenger o Slack.

Adapp's no está reinventando la rueda, su concepto no es del todo único, pues lo que intenta hacer es crear una especie de dashboard para que organicemos las pestañas que abrimos en el navegador. Este tipo de cosas las ofrecen algunos servicios web, y algunas extensiones para otros navegadores hacen magias similares. Pero, la forma en que todo está integrado aquí, ofrece una experiencia bastante única y agradable.

Algunos llevamos tanto tiempo probando todo tipo de navegadores en busca de una mejor opción que las de siempre, que muchas veces nos tornamos escepticos y dudamos mucho de que alguien se saque algo verdaderamente útil y novedoso de la manga. Para mi grata sorpresa, este navegador sí tiene algo muy interesante que ofrecer.

Addapp's ofrece algo que pocos navegadores consideran en la actualidad. Más allá de ofrecer una plataforma rápida, con buen rendimiento y consumo adecuado de recursos, y soporte para las tecnologías web modernas, ninguno realmente se detiene en ayudarnos a gestionar la navegación.

Navegación que en muchos casos se nos hace caotica, porque hasta el sol de hoy nadie parece pensar más allá de las pestañas. El concepto de Addap's es bastante bueno y vale la pena darle una oportunidad.

La aplicación no es perfecta, consume una buena cantidad de recursos, si tienes 4 GB de RAM o menos, es la misma historia de Chrome, no te va a alcanzar para mucho. Si tienes un monitor de baja resolución, la verdad que no vas a aprovecharlo de la misma manera que quienes gozan de pantallas ultra HD o Retina. Este navegador se beneficia mucho del espacio que brinda cada pixel.

De lado de la privacidad, puedes leer la política de Addap's para los detalles, pero en resumen, recolectan metadatos de todo lo que haces y la información que ofreces cuando creas tu cuenta. No dicen usar esos datos para más que la mejora de su propio producto, pero puede ser accedida por subcontratistas de Addap's.

Addap's se encuentra en desarrollo y puedes descargarlo tanto para Windows como para macOS.

