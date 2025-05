Se acabó tener el correo abarrotado de correo basura: Gmail por fin tiene un botón para darse de baja

Mi cuenta de Gmail tiene dos décadas, así que como os podéis imaginar cuenta con un sinfín de correos importantes y también necesita una buena limpieza a fondo porque para sorpresa de nadie, a lo largo de este tiempo me he suscrito (consciente o inconscientemente) a listas de difusión, newsletter y demás que en la práctica me llenan mi correo de basura.

Afortunadamente y tras meses de espera desde que se anunciara, por fin ha comenzado el despliegue para acabar con las suscripciones de correo de Gmail en las cuentas españolas. Ya no hace falta ir correo a correo localizando la opción para desuscribirse (spoiler: suele estar abajo del todo, con una letra pequeñísima y a veces con otro color más suave) ni tampoco navegar por los menús buscando esta novedad, ya que Google lo ha dejado a la vista. Basta con tocar dos botones para cancelar suscripciones.

Cómo ver todas tus suscripciones activas en Gmail y darte de baja

Eso sí, está en fase de despliegue, por lo que toca tener algo de paciencia porque en algunas cuentas está ya y en otras no y en el caso de la app de gestión de correo, además asegurarse de que está actualizada. Este nuevo botón lista todas las suscripciones activas independientemente de lo antiguas que sean y además luego solo hay que ir paseando por ellas para darse de baja tras tocar otro botón.

Via: Xataka Android

Como puedes ver sobre estas líneas, el botón de 'Gestionar suscripciones' aparece en la columna de la izquierda de la interfaz, con un icono bastante descriptivo. En la versión de escritorio, surge al tocar sobre 'Más'.

Al tocar ese botón, Gmail analiza de cabo a rabo todo tu buzón de entrada en busca de esas direcciones de correo electrónico desde las que te llevan emails comerciales de forma periódicas, así te evitas buscarlas tú. Cuando limpiaba mi correo de vez en cuando recurría al truco de tirar del buscador para localizar palabras clave como 'Unsuscribe', pero ahora es más rápido, cómodo y efectivo.

Y poco más: ya no habrá que ir yendo correo a correo o tener que esperar a que te envíen otro mail para darse de baja. En caso de que sigas recibiendo emails pese a darte de baja, envíalos directamente a la carpeta de Spam. Desde luego, con este nuevo botón tener el correo de Gmail más limpio es mucho más fácil.

