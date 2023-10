Mientras el streaming sube y sube de precio, las listas IPTV gratis cada vez lo ponen más fácil a quien no paga

Qué tiempos aquellos en los que Netflix llegó y me suscribí sin pensármelo mucho compartiendo cuenta con una amiga. Después descubrí que mi suscripción de Amazon Prime incluía Prime Video y cuando me fui a vivir con mi pareja, trajo HBO Max bajo el brazo. ¿Que había algo de Apple TV+ que me interesaba? Pues p'alante, que total son eran menos de cinco euros y lo compartimos con mi cuñada, que tiene Disney+ y hace lo propio. Una época dorada de mucho contenido en streaming y bajos precios.

Pero las cosas han cambiado: la oferta está cada vez más diversificada, las series que me gustan a veces solo duran una temporada y lo de compartir cuentas está en serio peligro de extinción. Y eso sin hablar de ver el mejor fútbol. Paradójicamente, cuantos más servicios en streaming hay, más caros resultan (aunque esto es más cuestión de la evolución del sector en busca de la rentabilidad que otra cosa). Lo que está claro es que si quieres verlo todo, prepárate para abrir la cartera. En el otro lado está el IPTV, una forma de ver la tele que cada vez lo pone más fácil.

La guerra por la rentabilidad del streaming pasa factura

El día menos pensado nos vimos con un montón de suscripciones, subidas de precios, cancelaciones, desapariciones inexplicables y la prohibición de compartir cuentas, lo que de forma efectiva significa pagar más por disfrutar de lo mismo (o incluso peor, si añadimos el combo de la publicidad y los recortes cualitativos). El panorama es desolador en 2023, pero es la realidad del sector. Y después de muchos años, probé una lista IPTV que en una simple URL guarda una ingente cantidad de contenido deportivo, streaming, bajo demanda y me llevé una sorpresa: las opciones no autorizadas también han evolucionado siguiendo un camino totalmente opuesto.

Recuerdo cuando era una joven con mucho tiempo, un ordenador y pocos recursos, allá por los principios de los dosmiles. En mi época universitaria pensar en algo como Netflix era un sueño, porque para verte una película tenías que hacer el esfuerzo de acercarte físicamente a un moderno vídeoclub, abonar los euros pertinentes y una máquina te escupía la película. La alternativa era el P2P, eMule y torrents mediante: TS-Screeners del demonio, subtítulos compatibles, audio latino (que me perdonen en Latam) y eso con suerte, porque a veces lo que bajabas era un tráiler repetido hasta la saciedad u otra película. Si lo que te descargabas era un programa, igual te caía un virus de regalo. Pero todo estaba en internet si sabías buscarlo.

Netflix como máxima expresión de todo lo bueno de internet

Internet lo hizo todo más fácil y democratizó la cultura (cuestiones éticas y legales al margen) y el súmmum ya fue el streaming: puede que por un lado una ya se haya hecho mayor y haya mejorado su poder adquisitivo, pero también que pagar unos pocos euros al mes para tenerlo todo en la tele sin esfuerzo hizo que directamente, no saliera a cuenta todo el esfuerzo y de hecho, poder verlo hasta sin tener que descargarlo. En estos 20 años largos además hemos pasado de tener un ordenador como mucho en los hogares, a los teléfonos personales (sin dejar a un lado computadoras y tablets).

La inmediatez y la sencillez se pagan, pero tienen un precio. ¿Qué precio? Eso depende del bolsillo y necesidades de cada persona. Solo sé que llevo más de 10 años sin descargar series y películas y la culpa la tiene Netflix y compañía. Mencionaba antes el TS-Screener y la realidad es que en esta década viendo contenido con una calidad de imagen y sonido decente sin ver a una persona levantándose del cine donde se grabó me ha vuelto una morrofino. Lo quiero todo ahora y lo quiero con calidad.

Pero esos días de vino y rosas de las plataformas de streaming ha llegado a su fin, así que ha llegado un momento en el que hay que elegir porque tenerlo todo es inasumible para la mayoría de bolsillos, especialmente si te gusta el fútbol. El IPTV lo pone peligrosamente fácil.

"Solo" hace falta una una aplicación IPTV, una lista de canales a través de una URL y un amplio abanico de opciones en una interfaz cada vez más cuidada para parecerse a las plataformas de streaming en cuanto a experiencia de uso. Si las apps de streaming hicieron de la sencillez su bandera, ahora lo replican las mejores listas de reproducción. Y eso vuelve a ser un problema: cuando lo mejor está disponible gratis, amenaza al batiburrillo de complejidades del lado de las suscripciones.

Divide et impera. Llegados a este punto, cobra todo el sentido del mundo crear una plataforma de plataformas para gestionar las licencias y suscripciones y que nos apuntemos a lo que deseemos. Porque en este momento tan fraccionado de los servicios en streaming, quizás estos deberían tomar ejemplo de esas listas de reproducción que unifican todo y hacer lo propio. Dejar atrás el divide y vencerás porque cada vez más van a encontrarse con un viejo enemigo. Yo no quiero tener que pensar dónde emiten 'Friends', quiero verlo.

