Tenemos claro el gran error de Netflix con sus precios. HBO Max va a copiarlo, en vez de aprovecharse de él

Recientemente se presentó de manera oficial la plataforma 'Max', que viene a ser la que sustituya de manera definitiva a HBO Max tras la unión entre Warner y Discovery. La compañía pudo ofrecer también información de todos sus planes, ya que ahora dispondremos de más opciones para elegir, siendo una apuesta que se acerca más a la estrategia planteada por Netflix.

El anuncio también estuvo acompañado de una serie de títulos que intentarán atraer a un buen número de usuarios a la plataforma, como el reboot de la franquicia de 'Harry Potter' en formato de serie televisiva o el spinoff de 'Juego de Tronos' situado 90 años antes de los acontecimientos de la serie original. Max llegará a Estados Unidos el próximo 23 de mayo, aunque habrá que esperar hasta 2024 para que aterrice a España.

HBO Max ofrece actualmente en España un único plan de 8,99 euros mensuales o 69,99 euros al año por todo su contenido y en 4K. Sin embargo, si los planes presentados en Estados Unidos acaban aterrizando a nuestro país, es muy posible que obtengamos una peor experiencia pagando lo mismo; o dicho de otro modo: tendremos que pagar más para tener casi la misma experiencia que ahora.

Max caerá en el mismo error que Netflix con sus planes

Netflix lleva años diversificando sus planes de esta manera, acompañándolos con subidas de precio cada cierto tiempo. Además, el hecho de que la compañía obligue a sus usuarios a pagar de más para incluir más dispositivos simultáneos en vez de lanzar un plan individual para disfrutar del 4K es uno de los grandes errores de Netflix. Lo mismo ocurre para aquellas personas que no les interesa el 4K y tan solo quieren contar con más posibilidades para compartir cuenta. Aunque bien es cierto que eso de compartir cuenta en Netflix esté llegando a su fin.

Todos los planes de Netflix disponibles actualmente. Imagen: Netflix.

Si bien los usuarios tienen varias opciones donde elegir, los planes siempre han resultado un tanto desequilibrados, ya que pagar Netflix de manera individual y sin reproducción simultánea significa disponer de características muy por debajo de lo que ofrecen otras plataformas en relación al coste de la suscripción. Recordemos que el plan Básico cuesta 7,99 euros al mes (720p y sin posibilidad de compartir), mientras que actualmente por un euro más tenemos todo el contenido y características desbloqueadas en servicios como Disney+ o HBO Max. Más económicas aún las tarifas de plataformas como Prime Video o Apple TV+.

Si queremos pagar menos para obtener un plan individual tendremos que optar al plan Básico con anuncios (5,49 euros al mes), algo que no nos dejó una buena experiencia cuando tuvimos la ocasión de probarlo.



MAX 'AD-lite' MAX 'AD-FREE' MAX 'ULTIMATE AD-FREE' DISPOSITIVOS EN STREAMING SIMULTÁNEO 2 2 4 PUBLICIDAD Sí No No Resolución 1.080p 1.080p 4K HDR No No Dolby Vision máximas descargas offline 0 30 100 sonido 5.1 5.1 Dolby Atmos Contenido exclusivo con estrenos (Harry potter, juego de tronos...) No No Sí precio Mensual: 9,99 dólares Anual: 99,99 dólares Mensual: 15,99 dólares Anual: 149,99 dólares Mensual: 19,99 dólares Anual: 199,99 dólares

El hecho de que no exista un plan individual para disfrutar de títulos en 4K es algo que ha causado cierto debate entre la comunidad desde hace tiempo. Y es que seguramente haya todo un groso de usuarios que quiera disfrutar de esta resolución en un hogar sin que el precio del plan tenga que incrementarse por añadir más reproducciones simultáneas. Esto no hubiese importado si Netflix no estuviese obcecada en limitar el uso de cuentas compartidas, ya que pagar el plan Premium de Netflix y dividir el precio entre cuatro personas seguía saliendo a cuenta.

Lo mismo ocurre para el caso contrario en el que a nadie de los integrantes de esa cuenta compartida le interese disfrutar de títulos en 4K y tan solo quieran ver contenidos en hasta 1080p y compartiendo con más usuarios. Y ante tal contexto, Warner ha decidido calcar la estrategia de Netflix, algo que seguramente no acabe gustando a los usuarios en España si se encuentran en la situación de tener que pagar más para seguir optando por casi las mismas características o perder funciones y seguir pagando lo mismo.

HBO Max no es que sea conocida por disponer en su catálogo de una amplia lista de contenido en 4K. De hecho, las series y películas con esta resolución son más bien pocas, razón de más por lo que la gente podría abstenerse a pagar de más si la cantidad de contenido no acompaña.

Sin embargo, esto cambiaría con 'Max', ya que en la presentación confirmaron que múltiples de sus franquicias de gran peso acabarían en la plataforma en 4K, así como los estrenos de cine de Warner Bros. De esta manera, franquicias como 'Harry Potter', 'Juego de Tronos', o el 'Señor de los anillos', entre otras tantas, alcanzarían dicha resolución. Para verlas en 4K, la única alternativa que tendrían los usuarios es pagar por su plan más completo.

Recordemos que Max ha sido anunciado en Estados Unidos por medio de tres planes: 'Ad-lite', 'Ad-free' y 'Ultimate Ad-free'. El primero de ellos es el más económico aunque con publicidad, mientras que el último mencionado es el único que cuenta con la posibilidad de ver títulos a 4K. Habrá que ver cómo sienta esto a la comunidad una vez se acabe lanzando en España en 2024. Las subidas de precios parecen estar siendo una norma, y solo es cuestión de tiempo a que la burbuja acabe estallando en algún momento.

