HBO Max será 'Max': en la que si pagas lo mismo que hasta ahora tendrás peor experiencia

El momento ha llegado: HBO Max y Discovery+ se han fusionado oficialmente para crear un gran servicio de contenido multimedia llamado 'Max' como ya se anunció hace varios meses por parte de los principales directivos. Pero ahora este nombre ya es oficial tras presentarlo el CEO de Warner Bros en un evento este mismo miércoles.

Tras la operación que fusionaba Warner Media con Discovery todos asumimos este tipo de cambios, aunque ha llegado de una manera desordenada. El nombre elegido trata de no favorecer a ninguna de las plataformas que se van a terminar uniendo, teniendo también un logotipo realmente simple que ya se puede consultar en la página web max.com donde se alojarán todos los contenidos. Esta se abrirá el próximo 23 de mayo para los usuarios de Estados Unidos, dejando en el aire cuando se extenderá al resto de países. Para España habrá que esperar hasta 2024 tal y como han anunciado en su cuenta de Twitter.

Precios continuistas para max, al menos en Estados Unidos

"Max es lo que hay que mirar" son las palabras más llamativas que ha dado el director ejecutivo de WBD durante este evento de prensa, en el que ha afirmado que la plataforma Max estrenará cada mes 40 nuevos contenidos y temporadas. Pero todas las preguntas se sitúan ahora mismo en las condiciones que va a aplicar este nuevo servicio que nace para poder competir contra Netflix o Disney+ sumando fuerzas.

En lo que se refiere a los planes que va a ofrecer Max, se van a encontrar tres versiones diferentes al menos en Estados Unidos, teniendo dos de ellos precios que los usuarios de HBO Max ya conocen. En concreto estos van a quedar de la siguiente manera:

Max Ad-Lite : con un precio de 9,99 dólares al mes permitirá tener dos transmisiones simultáneas, resolución a 1080p, sin descargas offline y calidad de sonido 5.1.

: con un precio de 9,99 dólares al mes permitirá tener dos transmisiones simultáneas, resolución a 1080p, sin descargas offline y calidad de sonido 5.1. Max Ad Free : con un precio de 15,99 dólares al mes, con dos transmisiones simultáneas, calidad a 1080p y 30 descargas sin conexión.

: con un precio de 15,99 dólares al mes, con dos transmisiones simultáneas, calidad a 1080p y 30 descargas sin conexión. Max Ultimate Ad Free: con un precio de 19,99 dólares al mes el plan más prémium de la nueva plataforma será el que permita ver los contenidos a 4K con 100 descargas offline, calidad de sonido Dolby Atmos y cuatro streamings simultáneos.



MAX 'AD-FREE' MAX 'AD-FREE' MAX 'ULTIMATE AD-FREE' DISPOSITIVOS EN STREAMING SIMULTÁNEO 2 2 4 PUBLICIDAD Sí No No Resolución 1.080p 1.080p 4K máximas descargas offline 0 30 100 sonido 5.1 5.1 Dolby Atmos Contenido exclusivo con estrenos (Harry potter, juego de tronos...) No No Sí precio Mensual: 9,99 dólares Anual: 99,99 dólares Mensual: 15,99 dólares Anual: 149,99dólares Mensual: 19,99 dólares Anual: 199,99 dólares

Algo a destacar es que la versión más cara contará con un catálogo ampliado en 4K UHD donde se incluirán títulos como 'Harry Potter', 'The Last of Us' o 'Juego de Tronos'. También han querido “copiar” a Disney+ ofreciendo el acceso a las películas de Warner Bros que lancen tras el estreno en cines. Pero sin duda este catálogo exclusivo con las franquicias más importantes por el que se va a tener que pagar de más no va a terminar de convencer a nadie.

Esto hace que se vaya a tener que pagar más por contenido que ahora está disponible para todo el mundo, y que es el más popular como TLU, e incluso por la calidad 4K que ahora mismo también es accesible para los planes más económicos. Al final lo que se está haciendo una gran subida de precios, al menos en Estados Unidos, y que confirma unas muy malas decisiones por parte de las plataformas de streaming.

Pero una de las grandes preguntas que nos podemos hacer en España actualmente es si se mantendrá el descuento "de por vida" que muchos aprovecharon. Hay que tener en cuenta que ahora se avecina un cambio de nombre, y es posible que se acojan a esto para anularlo y que los usuarios tengan que pagar alguno de estos planes que se han planteado. Aunque en la propia presentación han destacado que los clientes actuales de HBO Max no verán modificaciones en su precio a priori, pero en España no se sabe cuál será el plan de actuación.

Los objetivos de WBD con esta nueva plataforma es llegar hasta los 400 millones de hogares al contar con un amplio catálogo de contenidos muy versátiles. Pero en sus inicios el objetivo se va a ubicar en superar los 130 millones de suscripciones en todas sus plataformas. Hay que destacar también que Discovery+ va a continuar como una plataforma independiente aunque algunos de sus contenidos se terminen exportando a Max.

Igualmente, vamos a tener que esperar a los cambios que se van a aplicar en nuestro país con los planes que llegarán. Pero lo más importante es la fecha en la que Max se va a poder consumir en nuestro país y cómo se van a migrar tanto las cuentas como los planes de pago.

