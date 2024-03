Trabajo con iOS, Android, Windows y macOS: este es mi truco para enviar cualquier archivo entre ellos sin complicaciones

Desde hace aproximadamente una década soy usuaria convencida del ecosistema de Apple: empecé con un iPhone y ahora no solo tengo el teléfono, sino que también cuento con un Mac Mini, MacBook Pro, un iPad y un Apple Watch. Aunque los elegí y uso a nivel personal, también constituyen mi herramienta de trabajo. Sin embargo, por mi actividad profesional también tengo que usar otros sistemas operativos y dispositivos, motivo por el cual tengo un par de móviles Android y recurro a la tablet y ordenador de mi pareja, Android y Windows respectivamente. En resumen: un batiburrillo con iOS, macOS, Windows y Android.

Una de las grandes ventajas del ecosistema de Apple es lo bien que se entienden sus dispositivos entre sí y funciones añadidas para poder trabajar combinándolos o directamente, comenzando una tarea en uno y concluyendo en otro. Por ejemplo, leyendo una web en el iPhone y continuar la lectura gracias a Handoff en el Mac. Asimismo, pasar archivos entre iPad, iPhone y un Mac es coser y cantar con AirDrop. Pero cuando entran Windows y Android en la ecuación, la cosa cambia.

A lo largo de estos años multidispositivo y multiplataforma he ido probando con diferentes herramientas y servicios: desde algo tan rudimentario como tirar el email a probar magníficas alternativas como LocalSend o SyncThing, ambas gratis, fáciles de usar y altamente recomendables. Sin embargo, me quedo con Telegram y te cuento por qué.

Telegram es mi aplicación comodín para el intercambio de archivos

Como hemos visto en el párrafo anterior, hay buenas aplicaciones y además gratis para transferir archivos entre diferentes sistemas operativos de escritorio y móviles, pero me he quedado con una aplicación de mensajería como Telegram por varias cuestiones. La primera es que siempre apuesto por el minimalismo, es decir, me gusta tener las aplicaciones justas y necesarias en mis dispositivos.

Que sí, que internet está lleno de software interesante, pero soy de ir ligera de equipaje y si puedo hacerlo todo con tres aplicaciones, mejor que con cinco. No es tanto una cuestión de evitar pasar curvas de aprendizaje, sino que al tocar tantos dispositivos y cambiar relativamente a menudo, cuantas más aplicaciones tenga, más tiempo necesito para configurarlos y más cuentas se requieren. Así que tengo pocos programas, pero los uso mucho y los conozco bien. Y Telegram es una joya.

Telegram me gusta más que WhatsApp para hablar con otras personas, aunque como siempre, para sacarle partido en este apartado es requisito indispensable que mi entorno tenga la app de mensajería en sus dispositivos. Asimismo, los bots y diferentes canales de difusión me permiten acceder a información y contenidos.

Pero si me centro en la transmisión de archivos, para mi Telegram es mi Airdrop todoterreno y una nube particular. Tengo un grupo llamado 'Transmisión' con varios años a las espaldas donde lo guardo todo: notas de voz , tuits con ideas interesantes, archivos de audio, vídeos, fotografías, enlaces a artículos que me llaman la atención, archivos de texto y PDFs varios... suelo ponerles algún nombre para identificarlos rápido tirando de la lupa de búsqueda o mirando en el apartado 'Información' y las diferentes categorías. En el caso de que sean de importancia extrema, los fijo.

¿Que quiero pasar un archivo cualquiera de cualquier dispositivo a otro? Lo meto allí y listo: puedo abrirlo y descargarlo en cualquiera de mis otros dispositivos. Pero hay otro as en la manga: ¿que quiero ese archivo en un dispositivo que no es mío? Abro Telegram web desde el navegador, entro en mi cuenta y listo, allí está esperándome. Me sirve hasta para mi viejo Mac convertido en Chromebook.

En pocas palabras: Telegram es mi aplicación para todo y no falta en mis dispositivos porque es mucho más que una simple aplicación de mensajería.

