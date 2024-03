Después de diez años en macOS, he vuelto a probar Windows: cinco cosas que el sistema operativo de Apple hace mejor

Corría el año 2014 cuando servidora tuvo su primer trabajo serio y al mismo tiempo, le tocó renovar su ordenador portátil. Después de usar Windows "toda la vida" (el primer ordenador llegó a casa como regalo de comunión y tenía Windows 3.1) y simultanearlo con Linux en mi época universitaria, me lancé y compré mi primer MacBook Pro.

Después de una buena experiencia con los iPhone, tener ciertos desencantos con Windows y su pantallazo azul y también porque aplicado al formato portátil, me atraía el diseño y la durabilidad de su batería, opté por un Mac y descubrí macOS. De momento, elegir macOS ha sido un camino de no retorno.

Desde entonces no había vuelto a Windows hasta que, por cosas de la vida, me tocó trabajar una jornada con el equipo de mi pareja, un portátil gaming con Windows 11, el más nuevo sistema operativo de Microsoft. Windows ha evolucionado mucho, pero macOS sigue ganándole en algunos aspectos.

Una interfaz mucho más simple y amigable (que no básica)

A lo largo de este artículo voy a repasar características que a mi parecer macOS hace mejor que Windows y en entre ellas va a aparecer en varios apartados la apariencia, algo en lo que Microsoft ha mejorado mucho, pero todavía está a años luz de Apple.

Más allá de la pantalla del escritorio de la imagen, el Finder de macOS es es la máxima expresión en cuanto a simplicidad y aunque Microsoft ha mejorado su explorador de archivos estéticamente para que se parezca más gracias a una interfaz simplificada y optimizada, la limpieza y el minimalismo de Finder es otra historia.

Pero es que en general la interfaz de macOS se siente visualmente más ágil y la experiencia va de la mano con maniobras como la de arrastrar archivos sobre el icono de una aplicación para que se abra o deslizar un instalable en la carpeta de aplicaciones para que se instale. O añadir cualquier carpeta al Dock para tener a mano los archivos. Es intuitivo y además es práctico.

Otro ejemplo más: la búsqueda Spotlight de macOS funciona de forma más eficiente que su homóloga en Windows, estando operativa incluso sin conexión para tareas como conversiones.

Mejores aplicaciones de serie

Es de justicia reconocer que ambos sistemas operativos vienen bien surtidos en cuanto a utilidades y aplicaciones, que van desde clientes de correo a calendarios pasando por navegadores y herramientas como grabadoras, la función de captura de pantalla, entre otros.

Pero si echamos un vistazo más a fondo, la realidad es que macOS tiene más y mejor software de serie y qué mejor ejemplo que su suite de ofimática: Pages, Numbers y Keynote viene instalado en tu equipo y Microsoft Office hay que comprarlo por separado (acuerdos de fabricantes aparte). Además, cuenta con un editor de vídeo bastante apañado como es iMovie y la creatividad de GarageBand, el programa para crear música y podcasts.

Widgets donde yo quiera

Los widgets han llegado a ambos sistemas operativos, pero hay diferencias notables en la forma de implementarlos. Windows 11 añadió los widgets en un panel que surge cuando pasamos el cursor sobre el icono de la barra de tareas. Hasta Sonoma, Apple tenía restringidos los widgets en el panel del centro de notificaciones, pero ahora puedes colocarlos en cualquier parte del escritorio... paradójicamente, como lo hacía Windows Vista.

En resumen, que en macOS tienes la capacidad de elegir si quieres tener los widgets a la vista en todo momento en el escritorio o guardaditos. La guinda del pastel es que es posible usar widgets de iPhone en el escritorio de macOS (con Continuity, pero de eso hablaremos luego).

Seguridad y estabilidad

Aunque parte de la culpa sea que haya más gente con Windows y por tanto más potenciales víctimas, la realidad es que los ordenadores con Windows suelen ser protagonistas de ataques de malware de todo tipo que aquellos con Mac, pese al buen hacer de la empresa de Redmond con herramientas como Windows Defender y sus actualizaciones.

No, macOS no es inmune a los ataques, pero el historial de brechas y vulnerabilidades es más reducido. La cuota de mercado tiene su incidencia, pero también que Apple es un ecosistema más cerrado.

La segunda cuestión es independiente, pero si has usado ambos sistemas operativos con frecuencia y en diferentes aplicaciones como es mi caso, hay un intangible que merece la pena destacar: la estabilidad. Nuevamente tiene que ver el férreo control de Apple y que no solo desarrolle el sistema operativo, sino que ensambla y diseña los equipos y hasta sus procesadores. Al fin y al cabo, los drivers de terceros son una fuente de disgustos en ordenadores con Windows, nuevamente pese al gran trabajo de Microsoft para adaptarse a diferentes fabricantes.

El ecosistema

Hasta ahora he hablado de la experiencia de un ordenador con Windows como SO frente a otro con macOS, pero la realidad es que trabajo con dos equipos, una tablet y varios móviles. Mi teléfono personal es un iPhone, pero también tengo dos terminales Samsung y OnePlus.

Telegram me hace el apaño para transferir contenido entre Android y todo lo demás, pero es una auténtica maravilla cómo los dispositivos Apple se entienden entre sí sin necesidad de buscar herramientas fuera: pasar fotografías y vídeos con AirDrop (sí, LocalSend es una buena alternativa), el portapapeles universal que me permite copiar algo en un dispositivos y pegarlo en mi iPhone, iPad o Mac si usa el mismo Apple ID y están bajo el mismo Wi-Fi, la comodidad de Handoff para cuando empiezo a leer algo en el teléfono y luego quiero seguir en el ordenador. O esas llamadas que veo en una esquina de mi Mac cuando estoy trabajando y tengo el móvil cargándose en otra habitación.

Sí, es una forma de generar adherencia con el ecosistema y además no funciona siempre, ya que si tienes un equipo muy antiguo y sin actualizar, algunas de estas funciones fallan, pero si no es el caso, la sincronización y el trabajo multidispositivo es genial. ¿Y Windows? Pues fuera como está Microsoft del mundo de los móviles, esto sencillamente no es una posibilidad.

