Estas son las funciones de macOS que más echo de menos en mi día a día con Windows 11

Es indiscutible que tanto Windows como macOS son los sistemas operativos mayoritarios en el paradigma tecnológico actual. Cada uno tiene unas particularidades, destacando por ejemplo que Windows 11 es un software más personalizable y sobre todo con una mayor compatibilidad con programas de terceros. Pero macOS también cuenta con software en exclusiva que está centrado en el mundo profesional, y también destaca por tener una buena integración con el hardware.

A diario yo utilizo Windows 11 en un ordenador de sobremesa para poder desarrollar mi actividad laboral, aunque durante mucho tiempo he estado en exclusiva con macOS, y también dispongo de un MacBook Pro para las situaciones de movilidad. Es por ello que he podido encontrar algunas funciones de macOS que a día de hoy echo de menos a la hora de usar Windows 11 y que recopilo aquí.

Sistemas de gestos

Una de las características más útiles de macOS, tanto en ordenadores de sobremesa como portátiles, es el uso de los gestos para poder navegar por el sistema operativo y las aplicaciones. Con dos dedos en el trackpad o en el Magic Mouse se va a poder cambiar entre varias ventanas de un navegador o incluso de aplicaciones de izquierda derecha.

Con un simple pellizco o dando dos toques en la zona táctil se puede conseguir hacer zoom e incluso se puede abrir la multitarea rápidamente desplazando el dedo hacia arriba. En el caso de Windows 11 también se cuenta con un sistema de gestos cuando se conecta un trackpad al PC de sobremesa o en un portátil, pero no son tan intuitivos como en macOS siendo algo que se echa mucho de menos.

Crear atajos sin conocimientos de programación

Con el objetivo de mejorar la productividad personal, en macOS se puede encontrar una herramienta de automatización para crear atajos rápidamente, como ocurre en iOS. Estos tienen la misión de evitar tener que hacer tareas que son sumamente repetitivas, resumiéndose a un simple botón. Pero lo más importante de todo es que no hace falta saber programar para generar un script, ya que se encuentra una gran biblioteca con contenidos de atajos muy nutrida.

Esto lo hace una herramienta muy poderosa y sobre todo accesible. En el caso de Windows 11 esto no se encuentra de manera nativa y con las mismas facilidades. Mínimamente, hace falta saber programar a la hora de generar un script para reproducir varias tareas en cadena o recurrir a las aplicaciones de terceros.

AirDrop puede llegar a ser una función imprescindible

Una de las grandes diferencias que existe entre macOS y Windows 11 reside precisamente en el hecho de compartir archivos de una manera rápida. En el caso de los Mac se puede compartir un documento o una fotografía a través de AirDrop con otros dispositivos de la marca Apple siendo este uno de sus grandes inconvenientes, ya que no está abierto por ejemplo a un Android.

En el caso de Windows se está haciendo un intento similar con Nearby Share, pero todavía está algo limitado al estar en una fase beta. Como en el caso de AirDrop también está limitado a un ecosistema muy concreto entre Windows y los dispositivos móviles con un Android que esté respaldado por Google (por ejemplo la marca Huawei no entraría).

Un buscador como Spotlight

En el caso de macOS se puede encontrar un buscador realmente rico a través del cual se puede acceder a cualquier archivo que se tenga almacenado en el Mac. Este recibe el nombre de Spotlight y lo cierto es que cuenta con un funcionamiento realmente bueno, en el que te puede salvar en muchas ocasiones de abrir el navegador o de buscar manualmente una carpeta a través del Finder.

En Windows 11 esto es algo que se echa mucho de menos. Y aunque es cierto que en la parte inferior se cuenta con un buscador, bajo mi experiencia personal y tras hacer pruebas falla en muchas ocasiones. A la hora de hacer una operación matemática rápida no la detecta, o te manda a buscar en internet el nombre de una carpeta que sabes que está en la unidad de almacenamiento.

Un sistema de recuperación tan visual como es Time Machine

En Genbeta no nos cansamos de repetir lo importante que es realizar una copia de seguridad de todos los archivos que se almacenan en el ordenador. Esto se debe a que cualquier problema en el disco duro o la presencia de un virus va a terminar provocando que pierdas documentos o fotografías que pueden ser muy preciadas. En el caso de macOS se puede encontrar la función Time Machine para poder hacerlas de una manera mucho más rápida, y sobre todo hacer recuperaciones de días y horas concretas de una manera muy visual.

Esto en Windows 11 no funciona de una forma tan visual, y lo cierto es que se echa mucho de menos una función dedicada sin pasar por varios menús de configuración. Se encuentra un programa que también va a copiar todos los documentos que hay en la unidad de manera periódica, y también se crean puntos de recuperación. Pero no es para nada visual de usar en el a día a día, lo que provoca que a veces no se hagan las suficientes copias de seguridad.

