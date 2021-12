Además de tu pasaporte Covid, necesitas otro documento para viajar por Europa: puedes conseguirlo en estas webs

El Pasaporte Covid o Certificado Covid es ya un documento esencial en nuestra vida. Además de que en algunas Comunidades Autónomas en España ya lo están pidiendo para acceder a interiores, también lo necesitas para viajar por toda Europa y por muchos países fuera de la Unión Europea. Pero también necesitas otro documento identificativo que te localiza para viajar y en este artículo te explicamos cómo conseguirlo según tu destino.

Ya te hemos explicado cómo puedes descargar de forma sencilla tu Certificado Covid, cómo hacer para llevarlo siempre encima, en todas y cada una de las formas disponibles, e incluso cómo puedes comprobar si te funciona de forma correcta, antes de que puedas verte en un aprieto en el momento de necesitarlo (por ejemplo, en el momento en que tienes que subirte a un avión).

Así es el documento que complementa tu certificado Covid

Hoy te recordamos que para viajar por Europa, además de este certificado Covid, cada país cuenta con un documento para mantener a las personas que llegan más o menos localizadas. Estos documentos también son de caracter obligatorio para viajar y cada país tiene el suyo. España incluida (y también te explicaremos a fondo cómo funciona). Lo idóneo es rellenar estos documentos uno o dos días antes de subir al avión (también puedes hacerlo en el último minuto, pero mejor no, por si te da fallos técnicos).

Este documento de localización se consigue a través de Internet. Cada país tiene una web habilitada para ello. Te vamos a mostrar algunas páginas webs de los países a donde más viajan los españoles.

Normalmente, este documento te va a preguntar información personal (nombre, teléfono o mail, tu dirección permanente, o incluso tu profesión en algunos casos...), datos sobre tu viaje (cuál es tu número de vuelo y tu asiento, origen, si has estado en otros países en los últimos 14 días, dónde te vas a alojar en tu destino...) y también datos sobre tu situación sanitaria (si estás vacunado o vacunada o, si no lo estás, tienes que indicar si llevas encima una prueba de antígenos o de PCR con resultado negativo o si tienes un documento que acredite que has pasado esta enfermedad hace poco).

En muchos casos, te van a preguntar también si has estado en contacto con alguna persona que haya dado positivo en Covid en los últimos 14 días. También declaras que todo lo que dices en el documento es cierto.

Cuando rellenes toda la información, se te dará un código QR o un número identificativo (eso depende de la tecnología que tenga desarrollada cada país). Para subirte al avión o al autobús o tren si vas a hacer un viaje internacional (en el caso de viaje por tierra no siempre se solicita, tendrás que informarte tú sobre la política del país al que viajas) y, posteriormente al llegar al país de destino te van a pedir este documento.

Este localizador tiene que ir siempre acompañado de otro certificado que muestra que realmente tienes la vacuna, la prueba con resultado negativo (suelen exigir que sea en inglés y cada país tiene diferentes normas sobre cuándo tienes que habértela hecho, normalmente, como mucho, 48 horas antes) o un documento médico donde muestres que has pasado la enfermedad en los últimos meses. Para viajar por Europa, la gran mayoría de países (o puede que todos) te exigen que tengas la pauta completa (dos dosis o una en caso de que hayas pasado la enfermedad hace poco) y que la segunda dosis haya sido administrada 14 días antes como mínimo (esta información tendrás que contrastarla con los requisitos concretos del país).

Ojo, porque teniendo en cuenta que con las vacaciones de diciembre, con la Navidad, la movilidad aumenta, junto con la sexta ola que registra cifras récord en contagios, hay países que solicitan ahora mayores medidas. Por ejemplo, para estos días Italia pide a los viajeros que, junto con el localizador para entrar al país, aunque tengan la pauta completa de la vacuna, también muestres una prueba con resultado negativo. Además, tenemos que decirte que no siempre te van a pedir este documento para acceder al avión o al llegar a tu destino. Pero sí hay muchas posibilidades de que esto ocurra.

Como explican desde Alemania, debes dar estos datos porque "la autoridad competente debe poder verificar los certificados de cuarentena, prueba viral, vacunación o cura de la enfermedad, así como las excepciones a las normas para las personas que entran al país. Sus datos de viaje y contacto se recaban y transmiten para esos fines". Supuestamente, si alguien reporta tener covid unos días antes de un vuelo, el resto de pasajeros deberían ser localizados e informados como método de rastreo.

SpTH: así es el certificado para entrar en España

Aunque hayas nacido en España, siempre que vayas a entrar aquí tienes que rellenar información en la web SpTH o en la app Spain Travel Health.

Según nuestra experiencia personal, solo te permite hacerlo con el navegador de Chrome. Aunque buscando información técnica al respecto no hemos encontrado nada que diga que otros navegadores no sirvan. Solo os compartimos nuestra experiencia por si puede ser útil y evitar posibles problemas en el proceso. Y también tienes disponible la aplicación móvil.

En el caso de España, tras aportar tu información, recibes un QR. Debes llevarlo contigo (antes de subir al avión y cuando llegues a España) y tener también a mano tu Certificado Covid o la prueba Covid realizada en las últimas horas con resultado negativo.

La web con información sobre los requisitos para viajar por Europa

Hay una web creada por la Unión Europea (también tiene aplicación móvil) con mucha información para viajeros. Se llama Re-open EU. Hay información sobre la incidencia en cada país o región de Europa, por colores. Si miras en los datos que hay escritos tras el mapa, te especifican la fecha en que se realizó el mapa. Por ejemplo, el mapa aquí puesto, que es que la web muestra a día de hoy, es del 16 de diciembre.

Luego, en este mismo portal, puedes ver las medidas en vigor en tu país de destino o información de tu plan de viaje, que quiere decir que indiques cuál es el origen y cuál el destino.

Sobre la información de "Plan de viaje", una de las opciones de la web, hay que recordar que, desde que se ha conocido la variante Omicrón, que por lo que se conoce hasta ahora es mucho más contagiosa que otras, hay países del mundo a los que se les ha puesto mayores restricciones en cuanto a movilidad. De todos modos, esta web solo te recoge información si estás viajando dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, de España, a Francia, a Rumanía o a Croacia.

Cuando indiques desde donde sales y hacia donde vas, te dan estos datos: "¿Cuáles son las normas si voy a viajar al extranjero desde este país y cuando vuelvo de otro país?" y "¿Cuáles son las normas para entrar en este país desde un Estado miembro de la UE o desde un país asociado a Schengen?".

Sobre la opción "Medidas en vigor" puedes encontrar información mucho más específica, no solo para tu viaje, sino para tu estancia en el país. La web te indica qué documentos necesitas para entrar en el país que quieres visitar. Te dice cuáles son las medidas que rigen en el país, teniendo en cuenta que cada gobierno nacional o regional tiene las suyas propias. También tienes datos concretos sobre la situación sanitaria con varios enlaces a información como las vacunas, la lucha de la UE contra la desinformación y otros asuntos. Y finalmente tienes información útil para viajeros con correos a los que puedes escribir.

Cabe decir que, como las medidas están cambiando de forma constante, te recomendamos que, además de esta web, mires información concreta del país al que vas por si algo ha cambiado en las últimas horas y este portal europeo no lo ha recogido.

Documentos que debes rellenar para otros de los principales países de Europa

Si vas a viajar a otro país de Europa, además de la necesidad de tener tu SpTH a la vuelta a España, deberás tener otro documento localizador. Lo mejor que haces para saber cómo conseguir ese documento, es acceder a tu buscador y escribir algún término que te ayude a saber qué pide cada país. Por ejemplo: "passenger location form + el nombre del destino en inglés". Como decíamos, las normas cambian a menudo, y por ello, la mejor fuente es directamente la oficial del país, como la del ministerio de salud de cada nación.

Aquí los enlaces para obtener el documento en algunos de los principales países de la Unión Europea y también para el Reino Unido. Recuerda que algunos países te pueden solicitar este tipo de documentación incluso aunque solo vayas a hacer escala allí en tu vuelo. Mira, por tanto, cada lugar al detalle: