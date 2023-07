La web de la DGT tiene un problema a la hora de pagar multas. Lleva casi un año sin solucionarlo

Una de las grandes ventajas de la digitalización de la administración y los trámites que realizamos en ella es precisamente poder recibir comunicaciones y responderlas. En el caso de las sanciones, tener una notificación rápidamente en nuestros dispositivos, la posibilidad de apelar o directamente, abonarla sin necesidad de tener que personarnos en una oficina, con la consecuente pérdida de tiempo (quizás pedir cita, desplazarse hasta allí, colas...). Sin embargo, los trámites online siempre tienen cierta curva de aprendizaje y están sujetos a errores que pueden complicarnos la tarea. O directamente, ponerla en cuarentena. Es lo que lleva pasando en la web de la DGT a la hora de pagar multas... al menos desde verano de 2022.

Antecedentes. Te vas a la web de la DGT y en la sección de pago de multas, procedes a abonar la sanción online a través de la pasarela (aunque también puedes hacerlo desde la app, de forma presencial y por teléfono) bien sea mediante la identificación con cl@ve o proporcionando tus datos personales (sin certificado). Como es habitual, puedes pagarla en el periodo voluntario (20 primeros días naturales desde la notificación), lo que suele traducirse en aplicar una reducción del 50%. Imagina por ejemplo que la multa es de 100 euros, pero gracias al pronto pago te beneficias de un descuento que la deja en 50 euros. Y te encuentras esto:

En la primera línea se informa del porcentaje de descuento y la cantidad a pagar, pero justo debajo las cantidades se multiplican por cien y ya no son 50 euros, sino 5.000 euros. De hecho, el importe total inicial pasa a ser 10.000 euros. Puede parecerte un fallo, pero cualquiera se atreve a tocar sobre el botón de 'Continuar' y que autorices un pago de 5.000 euros.

Le pasó a B.Palop hace unos días y así dejo constancia en su perfil de Twitter con mención a la DGT, pero no fue la primera en alertarlo. En agosto del año pasado Miguel Ángel, otro usuario de Twitter, denunció justo lo mismo y con el mismo importe, mencionando en su tuit tanto al hácker Jaime Gómez-Obregón como a la DGT. O lo que es lo mismo, que no puede decirse que la Dirección General de Tráfico no estaba avisada. Y habida cuenta que el perfil se actualiza con frecuencia, asumimos su lectura. Por cierto, Gómez-Obregón responde al tuit ofreciendo pistas sobre sus posibles causas e instrucciones para depurarlo.

Cuando los céntimos de euros se convierten en euro y surgen las dudas

En ese caso, el usuario se la jugó y cursó el pago. Al concluir el proceso, un mensaje de error que no tranquiliza en absoluto, ya que no sabes lo que has pagado (salvo que vayas a tu banco a consultarlo). Aproximadamente un año de diferencia y el mismo fallo a la hora de interpretar los importes de la sanción.

No obstante y habida cuenta de su popularidad, el ingeniero dedicado a desarrollar herramientas digitales que dan más transparencia a lo público ha insistido juntando ambos tuits en uno solo, junto a una invocación a la DGT para que solucionara este importante defecto en el pago de multas. Reportar el error es el primer paso para que alguien del soporte lo conozca, pueda ponerlo a prueba, encuentre el fallo y el equipo de desarrollo encuentre y diseñe la solución correspondiente.

Pero no solo da un toque a la DGT, sino que si leemos las respuestas al tuit, vuelve a adjuntar esas pistas que señalan el fallo: los pagos en las pasarelas se consignan en céntimos de euro, por lo que puede ser que se confundan el importe en céntimos (50,00 euros) como si fueran euros (5000 euros) y que solo tenga lugar en el momento de hacer el pago, así que el proceso falla. Como comenta Miguel Ángel, al avanzar en el proceso de pago el sistema de la DGT lo interpretó correctamente, pero tuvo que acudir a su banco para verificarlo.

Esperemos que esta vez sí que la DGT actúe cuanto antes y solucione este fallo que genera incertidumbre entre quienes tratan de abonar sus sanciones pendientes.





