Zenkit To Do es quizás la mejor alternativa a Wunderlist para gestionar tus listas de tareas de forma simple

Wunderlist solía ser una de las aplicaciones de listas de tareas más simples y populares que existían, de ahí que un día Microsoft decidiera comprarla. Sin embargo, Wunderlist como tal tiene un pie en la tumba y morirá definitivamente en mayo de 2020.

En su lugar, Microsoft ha estado trabajando hace mucho tiempo en To-Do como reemplazo, aunque alternativas de terceros no faltan. Ahora, si lo que quieres es algo lo más parecido posible a Wunderlist y que además te deje importar todas tus listas tal y como estaban en la moribunda aplicación, el nuevo Zenkit To Do es probablemente tu mejor opción.

Un clon de Wunderlist con mucho potencial

A la izquierda Wunderlist, a la derecha Zenkit To Do

Si el nombre Zenkit les suena de algo, es porque hemos hablado de ellos antes, ya existe una app de gestión de proyectos de ese nombre, pero sin el "To-Do". El Zenkit normal es una herramienta más compleja y que usa el método Kanban para ayudarnos a organizar de todo, quizás una de las mejores alternativas a Trello ahí fuera.

Ahora, Zenkit To-Do es de la misma gente, pero se trata de una app complementaria individual para simplemente crear listas de tareas, y que tiene (intencionalmente) un parecido gigantesco con Wunderlist, tanto en interfaz como en funcionamiento.

De hecho, está pensada para que en un solo click puedas importar todas tus listas de Wunderlist a Zenkit To-Do y todo se vea casi exactamente como lo tenías. Ya sea desde la web, Windows, macOS, o sus apps para iOS y Android.

Qué ofrece Zenkit To-Do

Zenkit To Do tiene un plan gratuito que es más que suficiente para la mayoría de necesidades básicas, tanto para usuarios individuales como para equipos pequeños, o el grupo familiar, si por ejemplo eres de los que usa apps de listas de tareas para la lista de la compra o las cosas que hay que hacer en casa, etc.

Puedes usar Zenkit To Do gratis en todos tus dispositivos con sincronización, tienes hasta 500 MB de espacio para añadir archivos adjuntos, puedes crear 80 listas y 2400 tareas distribuidas en un máximo de 20 carpetas. Puedes añadir comentarios a las listas, puedes crear recordatorios, puedes colaborar con 7 usuarios más, y puedes usar autenticación de dos factores.

Fuera del plan gratuito hay otros tres planes de pago, que van desde uno de 3 euros al mes por usuario, hasta planes empresariales personalizados.

Interfaz y uso

Si has usado Wunderlist, sabrás donde está todo y cómo usar todo en un instante. Si no, tampoco es gran complicación. Zenkit To Do es sumamente simple y fácil de usar. Tienes una página de inicio con tu Bandeja de entrada, ahí salen las tareas que has añadido hoy con o sin fecha.

Dependiendo de los recordatorios que añadas o fechas que asignes, podrás ver tareas en listas automáticas llamadas "Hoy" y "Semana". Junto a estas está la sección "Marcada" donde aparecen las tareas que marques como importantes, y también tienes un buscador.

Puedes crear carpetas e incluir dentro de ellas las tareas correspondientes, y puedes reorganizar tus tareas arrastrando y soltando, ya sea para mover espacio en la lista o para cambiar de carpetas.

Puedes configurar esas listas automáticas o inteligentes desde la configuración para que se muestren o no, incluyendo listas con todo lo que has marcado como terminado, que vale destacar el sonidito satisfactorio que escuchas al completar una tarea.

Desde la configuración también puedes cambiar la apariencia de la app eligiendo entre temas claros y oscuros, además de la opción de cambiar el fondo de la app. Tienes muchas posibilidades para dejarlo a tu gusto.

Además de todo el parecido con Wunderlist, Zenkit To Do ya cuenta con varias opciones que este no. Por ejemplo, soporte para HTML, Markdown y texto enriquecido, barra de progreso en la versión móvil, @menciones para los miembros del equipo, permisos para las carpetas, y también planean añadir etiquetas, gestos para deslizar y completar, soporte para usar sin conexión y varias cosas más.

En general la app está bien lograda, es sumamente fácil de usar, es ideal si vienes de Wunderlist, y si no, es una excelente alternativa para llevar tus listas de tareas en el escritorio y móvil con sincronización automática y la opción de compartir con más personas.

Puedes descargar Zenkit To Do para Windows, macOS, Linux, iOS o Android desde su web oficial.