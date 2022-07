Tras 11 años de su estreno, 'Juego de tronos' sigue siendo la serie más descargada de Internet según un informe

Software y contenido audiovisual suele ser de lo más descargado en Internet. No es ninguna sorpresa que los usuarios hayan recurrido alguna vez a métodos ilícitos cuando se trata de consumir cierto tipo de contenido audiovisual, aunque sigue siendo interesante que, con el paso del tiempo, sean los mismos títulos los que acaparan los primeros puestos en cuanto a descargas protegidas por derechos de autor.

A través de un informe de Uswitch, se ha averiguado cuáles son las series, películas, software y videojuegos más descargados de Internet. Para ello, han hecho una comparación entre los términos más buscados en Google, dejando claro que, por años que pasen, 'Juego de tronos' sigue manteniendo el trono en cuanto a descargas en Internet.

A pesar del tiempo, la lista de lo más descargado no cambia

En el informe podemos ver todo tipo de contenido audiovisual, siendo en su gran mayoría, entretenimiento para el gran público. Además, también se le da un repaso al software protegido por derechos de autor más descargado, una lista en la que hay de todo, menos sorpresas.

Imagen: Uswitch

En lo que respecta a la serie de HBO, acapara el primer puesto con unas 8.650 búsquedas cada mes para su reproducción de forma ilegal en 2022. Incluso tras su final tres años después, la serie sigue siendo una de las más comentadas en el mundo. Y no es para menos, ya que para bien o para mal, marcó un antes y un después en la televisión, siendo aún a día de hoy, una de las series más recomendadas por el público (a pesar de su polémico final).

A 'Juego de tronos' le siguen series como 'Euphoria' con 7.960 búsquedas, e incluso 'Friends', otro gran ejemplo que perdura a pesar de sus años, con 5.060 búsquedas mensuales en Google. Series tales como 'Padre de Familia', 'Ataque a los Titanes', 'Peaky Blinders', 'The Office', 'Breaking Bad', o 'The Walking Dead', también destacan en la lista de estas 15 series de ficción más descargadas según Uswitch.

Si nos vamos a las películas, es Marvel la que ostenta el trono, siendo 'Spider-Man No Way Home' la número uno con 83.390 búsquedas mensuales en Google, seguida de 'Vengadores: Endgame' e 'Interstellar'. Otros títulos destacados pasan por 'Star Wars', 'Joker', 'El Caballero Oscuro', 'El indomable Will Hunting', 'Pulp Fiction', o 'The Matrix', los que se mantienen entre las 15 películas más descargadas de Internet según el estudio.

Imagen: Uswitch

En la parte que nos toca más profundamente, vemos como el panorama siguen siendo indistinto en cuanto a la descarga de software protegido por derechos de autor. Y es que Photoshop sigue acaparando el primer lugar en cuanto a descargas en Internet según Uswitch, con 49.970 búsquedas mensuales en Google. Le siguen las aplicaciones más populares del paquete Office de Microsoft, es decir, Word, Excel, PowerPoint, o el paquete completo en sí mismo. Tampoco se queda atrás Windows 10, Adobe Illustrator, Windows 11, Corel Draw, o WinRAR, entre otros.

Por último, el informe también repasa la lista de videojuegos más descargados de Internet de manera ilícita. En primer lugar está Minecraft, el popular juego de Mojang que, más de una década después, sigue siendo uno de los más jugados y descargados de la historia. Le siguen obras como Roblox, GTA, Spider-Man, Among Us, Far Cry 6 y más.

Aunque las descargas de contenido protegido por derechos de autor es algo que no se pueda frenar, el auge de las plataformas de streaming y la mejora de estos servicios están influyendo en este hecho en gran medida.