"Accidente de tráfico" vs. "accidente laboral": protestas por el atropello mortal de un 'rider' con mochila de Glovo en Barcelona

Sábado por la noche. Centro de la ciudad de Barcelona. Un joven de 22 años dedicado al reparto de comida a domicilio con una mochila de Glovo a la espalda es atropellado por un camión del servicio de limpieza. Los servicios de emergencias se desplazan al lugar del suceso, aunque no pueden hacer nada por salvar la vida del trabajador. La respuesta de sus compañeros, en forma de protestas por sus condiciones de trabajo, no se hace esperar.

Glovo habla de "accidente de tráfico", mientras organizaciones de trabajadores califican este fallecimiento como "accidente laboral"

Es la primera vez que un rider muere durante el desempeño de su trabajo en España y la discusión sobre la consideración de este fallecimiento está sobre la mesa. Mientras que Glovo lamenta lo sucedido hablando de un "accidente de tráfico" en un comunicado publicado este domingo, plataformas de trabajadores como Riders x Derechos o Free Riders lo consideran un "accidente laboral".

Accidente de tráfico o accidente laboral

El controvertido modelo de empresas de reparto de comida a domicilio como Glovo, Deliveroo o Uber Eats se basa en el empleo de trabajadores autónomos como repartidores. Estos, a menudo, son llamados por estas plataformas digitales riders o incluso "socios repartidores", dado que no son considerados trabajadores por cuenta ajena.

Esta circunstancia provoca que las empresas no tengan la obligación de formar a estos empleados en prevención de riesgos laborales, proporcionarles equipos de protección, controlar el correcto estado de sus herramientas de trabajo o someterlos a controles médicos, tal y como explica el despacho de abogados Colectivo Ronda.

UGT: "No son tratados como un accidente laboral, como correspondería, sino como enfermedad común"

"Las empresas están sometiendo a los trabajadores a una situación de peligro constante; si las cosas siguen así y no actúan en el aspecto preventivo nos encontraremos cada vez más a menudo con sucesos de este tipo", ha asegurado el letrado Nicolás Alonso este lunes en un encuentro con la prensa y en relación a la muerte del pasado sábado. "En un accidente LABORAL. Ha muerto en un accidente LABORAL. ¡Que estaba trabajando!", mantenía ayer en redes sociales otro abogado laboralista de la cooperativa legal.

El fallecido "no era colaborador de Glovo"

En otro comunicado enviado la tarde de este lunes por la empresa, se asegura que el repartidor fallecido no era colaborador de Glovo. Mientras se acaban de confirmar las causas del suceso, la compañía dice confirmar "que la persona que sufrió el accidente no estaba registrada como repartidor en Glovo y el hecho de que llevara una mochila de Glovo hace suponer que pudiera estar utilizando la cuenta de un tercero".

La cesión de cuentas a terceras personas no está permitida por Glovo, pero según antiguos trabajadores de estas empresas es común. En declaraciones a EFE, Javier Morata, un extrabajador de la empresa de reparto a domicilio aseguraba que los inmigrantes irregulares "todavía cobran menos" que los españoles. ¿Por qué? "Porque como no tienen papeles no facturan directamente a la empresa sino que lo hacen a través de intermediarios que se llevan una comisión", asegura.

Desde Glovo, además, señalan que "en todas las sesiones de información que los repartidores realizan antes de poder inscribirse en la plataforma cuentan con un apartado que cubre la normativa de seguridad vial, también incluida en el contrato que les vincula como repartidores".

Glovo: "El hecho de que llevara una mochila de Glovo hace suponer que pudiera estar utilizando la cuenta de un tercero"

Si se confirmase la muerte del rider durante el ejercicio de su actividad profesional, su fallecimiento podría ser considerado como accidente laboral dado que esta tipología también aplica a los trabajadores autónomos. No obstante, sindicatos como UGT aseguran que no suele suceder así. "A los seis meses de que el trabajador o trabajadora de plataformas digitales empiece a trabajar, tiene un accidente grave que, en la mayoría de los casos, no son tratados como un accidente laboral, como correspondería, sino como enfermedad común", dicen.

El asunto de fondo, independientemente de la consideración del accidente, es la consideración de los repartidores de estas empresas. De hecho, el encuentro con la prensa convocado este lunes por la cooperativa de abogados Colectivo Ronda ha tenido como objetivo explicar por qué consideran "falsos autónomos" a los trabajadores de estas empresas a días de un juicio crucial. Este viernes, se espera que Deliveroo afronte en el Juzgado de lo Social nº 19 de Madrid una demanda de la Tesorería de la Seguridad Social después de que Inspección de Trabajo abriera un expediente contra Deliveroo por entender que sus riders son "falsos autónomos".

El Colectivo Ronda destaca que la compañía se enfrentaría al pago de 1,2 millones de euros en cotizaciones atrasadas de más de 500 trabajadores de Madrid si el magistrado da la razón a la Inspección y los trabajadores.

