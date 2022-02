Activar la verificación en dos pasos reduce un 50% el riesgo de que entren a tu cuenta de Gmail, según Google

Hoy se celebra el llamado día de la Internet segura (hace unos días publicamos que el INCIBE aprovecharía estos días para impartir cursos de formación al respecto) y Google ha aprovechado la ocasión para hacer énfasis en la seguridad que ofrece la identificación en dos pasos una tecnología que comenzó a ofrecer en 2021.

En un estudio presentado hoy, la de Mountain View afirma que su iniciativa de inscripción automática 2SV (2 step verification o verificación en dos pasos) ha permitido que 150 millones de cuentas de Google sean ahora más seguras. La empresa ha estado inscribiendo automáticamente las cuentas configuradas en la verificación 2SV desde mayo de 2021.

Además, hay dos millones de creadores de contenido en YouTube que también cuenta con esta modalidad de protección. Según la firma, esto ha resultado en una disminución del 50% de las cuentas que se ven comprometidas en comparación con las que no han habilitado 2SV. Según datos de la propia empresa, cada día Google frena de media 100 millones de intentos de phishing.

Un dato a destacar es que según el gigante de las búsquedas, año pasado las búsquedas sobre "cómo detener la suplantación de identidad" se incrementaron en más de un 110%, "lo que demuestra que la gente busca consejos sobre cómo protegerse en la red".

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Novedades que presenta Google hoy

Aprovechando el día de hoy, la empresa también ha decidido presentar novedades en cuanto a seguridad. El Modo invitado que llegó en la primavera de 2021 y que es como el modo incógnito de Chrome, pero para el Modo Asistente de los altavoces inteligentes, llegará en los próximos meses en nueve idiomas nuevos. Eso sí, la empresa no ha especificado fechas ni qué idiomas serán esos.

Otra novedad es que el VPN de Google One que por ahora solo está disponible para Android, se extiende a dispositivos basados en iOS. La VPN se ofrecerá a los suscriptores de los planes Premium (2 TB y superiores) de Google One a través de la aplicación Google One de iOS