Adobe utiliza por defecto los archivos multimedia que guardas en su nube para entrenar a su propia inteligencia artificial

La cuenta oficial en Twitter de Krita, una aplicación open source de arte digital, publicó hace unos días una captura de pantalla del apartado 'Privacidad y datos personales' de la web de Adobe Account, en la que todos los usuarios de los programas de su suite Creative Cloud de la compañía (incluyendo Adobe Photoshop), pueden configurar aspectos del funcionamiento de la cuenta.

La cuestión es que dicho tuit se hace eco de la aparición de una nueva opción en la misma, titulada 'Análisis de contenido', cuya explicación reza así:

Okay, we know... We made fun of Adobe when its cloud service went down. We've made fun of Corel Painter and Clip Studio. We joined in the protest No AI Generated Images protest. We made our stance on NFT's clear. But this is beyond making fun of. This is EW! EW! EW! pic.twitter.com/40wBWYci7V