Con los artistas en pie de guerra contra la inteligencia artificial, ArtStation ha decidido censurar sus protestas

La Inteligencia Artificial está cogiendo mucha fuerza en nuestro día a día, destacando ahora mismo ChatGPT como uno de los modelos más interesantes. Pero además de esto, también se puede encontrar diferentes herramientas para poder crear imágenes impresionantes y que hacen competencia a los artistas que dedican muchas horas a crear un dibujo. Ahora estos están manifestándose contra el uso de las IA y una de las mayores plataformas de arte, ArtStation, no está respondiendo de la mejor manera.

En diferentes ocasiones hemos hablado largo y tendido que la IA puede atentar contra los diseñadores gráficos e incluso también contra los propios músicos. Esto se debe a que están avanzando a pasos agigantados para poder generar un dibujo a partir de una frase e incluso crear un auténtico avatar de uno mismo con un arte excepcional. Ahora, los artistas que están viendo su trabajo peligrar han comenzado a manifestarse.

Esta manifestación la están desarrollando en la plataforma de arte ArtStation al subir imágenes con las letras 'IA' tachadas. La respuesta de la plataforma es eliminar estas publicaciones alegando que incumple sus Términos y Condiciones, pero los artistas se reafirman en su miedo a perder el trabajo por una IA que además usan su arte como base sin atribución.

AI users think artists are gatekeeping art & failing to understand what artists are pointing out is that their work, style identity, emotion, etc. are trained/fed to a machine to replicate their work with 0 consent. #noai #artstation #aitheft #HumanArtists #humanartbyhumans pic.twitter.com/Z2JDnGfXPI