Usa gratis, y por tiempo limitado, una de las mejores y más caras IA de mejora fotográfica

Hoy día la gran mayoría de las IA más potentes no están abiertas de manera libre para todos los usuarios, sino que se tiene que pagar por ellas y no poco dinero. Uno de los ejemplos más claros lo tenemos en la plataforma Magnific, una IA destinada a mejorar la calidad de las fotografías o incluso para hacer "aparecer" detalles que antes no estaban.

Una aplicación de retoque fotográfico que permite aumentar la resolución de las imágenes y que ha sido desarrollado por expertos españoles en este ámbito como son Javi López o Emilio Nicolás. Y aunque para usar esta IA se debe pagar una suscripción mensual o anual, ahora la vas a poder usar completamente gratis.

Un vistazo a… ZAO, la APP MÓVIL china que a través de DEEPFAKE te convierte en DICAPRIO en SEGUNDOS

Magnific te abre las puertas con una prueba gratuita

No es habitual que veamos como una IA de estas características abre sus puertas a todos sus usuarios, pero esta ha hecho una excepción, como ha informado en X uno de sus creadores. En el mensaje afirman que no había hecho esto anteriormente por los altos costes en GPU, pero creen que ahora su infraestructura está lista para soportarlo y esta es la prueba perfecta para saberlo.

Es importante destacar que esta oferta te permite obtener 50 tokens si te registras o accedes antes de esta tarde. En el caso de que ya estuvieras registrado en la plataforma, simplemente al entrar verás estos tokens disponibles en tu cuenta para canjearlos.

Pero si no es así, simplemente vas a tener que acceder a la página web de Magnific y en la parte superior derecha pulsar en "Upscale an image". Entre las opciones de registro, es importante hacer con tu cuenta de Twitter (si te registras con otro sistema no te dará las fichas), ya que los desarrolladores quieren evitar que se usen muchas cuentas falsas.

Una vez se han concedido los permisos a través de X ya podrás comenzar a usar la plataforma con estos 50 tokens. Es importante destacar que tienes un mes para poder canjearlas, aunque para obtenerlas el plazo es de 24 horas así que debes darte mucha prisa para hacerte con ellas.

Ahora es momento de comenzar a probar una de las IA más potentes del mercado en lo que respecta a mejora de calidad fotográfica. Puedes subir aquellas fotos con baja calidad como pueden ser las más antiguas, o capturas de pantalla. Al momento tendrás un resultado mucho más adecuado y sin tener que gastar ni un euro gracias a esta prueba gratuita.

Uno de los ejemplos más llamativos lo tenemos en la publicación que ha hecho uno de los creadores de la plataforma. Y es que una captura de pantalla del juego de Lara Croft de hace ya varios años con una calidad ajustada a ese tiempo donde se intuía simples polígonos. Pero con esta IA se consigue pasar a tener una Lara Croft que parece de un juego de 2023.

En Genbeta | La IA ha creado en un año tantas imágenes como las tomadas por las cámaras de fotos en sus primeros 150 años