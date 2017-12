Al fin le puedes decir a Spotify si odiaste las canciones que te puso en el descubrimiento semanal

Spotify está probando una nueva función que muchos usuarios vienen pidiendo a gritos desde que se lanzaran las populares listas de reproducción del descubrimiento semanal: la posibilidad de marcar si te gustan o no las canciones que te pone el algoritmo.

El descubrimiento semanal de Spotify es una mis cosas favoritas, y también lo es de los 40 millones de usuarios que apenas en su primer año de creación reprodujeron casi 5.000 millones de canciones de esas playlists.

Pero, el descubrimiento semanal no es perfecto, aunque algunos días te pone cosas que te encantan, otras no pega ni siquiera una de las 30 canciones, y hasta ahora no había forma de interactuar con la lista para entrenar mejor al algoritmo.

Nuevos botones de "me gusta" y "no me gusta" del descubrimiento semanal de Spotify

La nueva función que no ha llegado a todos los usuarios, y que Spotify ha confirmado se encuentra en periodo de pruebas, añade dos nuevos botones junto a cada canción de la playlist: "me gusta" y "no me gusta".

El "me gusta" obviamente mantiene la canción en la lista de reproducción y le hace saber a Spotify que acertó para mostrarte más similares en el futuro. El "no me gusta" además de inhabilitar la canción en la playlist, te da dos opciones: elegir si no te gusta solo la canción o si no te gusta el artista, de esta forma no te volverá a molestar con esa música.

El descubrimiento semanal de Spotify funciona a través de un algoritmo que trabaja en base a lo que más escuchas en el servicio de streaming. Siempre me he preguntado que si pasan semanas en las que solo escuchas principalmente tu descubrimiento semanal y nada te gusta, se termina creando un circulo vicioso de descubrimientos malos.

Ahora quizás se solucione este gran problema de primer mundo. Porque cuando Spotify sabe lo que te gusta, el resultado es alucinante.

