Amazon quiere comprar las 4.000 películas (y las 17.000 horas de series) de MGM para Prime Video, según Variety

Amazon podría estar intentando comprar MGM, Metro Goldwyn Mayer (o también conocida simplemente como “La Metro”) por una cantidad de entre 7.000 y 10.000 millones de dólares, para incorporar sus títulos a su colección de Prime Video.

Estos rumores no han sido confirmados por la firma de Seattle, pero no resultan extraños. Por un lado, a finales del pasado año muchos medios publicaron que MGM estaba buscando un comprador. En diciembre, Variety publicaba que la firma cinematográfica había contratado a Morgan Stanley y LionTree LLC para que le asesoren en el proceso de una venta formal.

Por otro, la industria del streaming se hace cada vez más fuerte y este caso no es la primera vez que las empresas del sector del cine y del entretenimiento se unen en acuerdo gigantes (no olvidemos la fusión de AT&T y Discovery Inc. que crea un gigante con HBO y Discovery Channel bajo el mismo paraaguas).

Variety dice ahora que desde diciembre, se cree que Amazon y la firma de cine habían comenzado conversaciones formales para llegar a un acuerdo. Mike Hopkins, vicepresidente senior de Amazon Studios y Prime Video y el presidente del consejo de MGM, Kevin Ulrich ya han hablado en persona sobre el futuro de ambas empresas y sobre el precio de esta decisión de futuro.

La metro y sus 4.000 títulos de cine

Esta empresa cuenta con una biblioteca de películas de más de 4.000 títulos y 17.000 horas de programación de televisión. MGM tiene en su haber títulos muy reconocidos en la historia del cine como James Bond, Rocky, El Hobbit, Robocop, La Pantera Rosa, películas como 'El silencio de los corderos' o 'Cuatro bodas y un funeral'.

En televisión, La Metro cuenta con las series 'Stargate', 'Fargo', 'El cuento de la criada' o 'Fama’. En España, mucha de la colección de MGM está en el catálogo de Filmin. En noviembre de 2020 se anunció que Prime Video en España incorporaba un nuevo canal: el de MGM (Metro-Goldwyn-Mayer), donde se podrían disfrutar de muchas de sus películas por 3,99 euros.