Andorra recula y no exigirá saber catalán para vivir allí a los streamers y youtubers. El resto de ciudadanos si deberán aprenderlo

Andorra es un país que ha sido elegido por muchos youtubers y streamers españoles en los últimos años para establecer su residencia habitual. ¿El motivo? Tener una menor presión fiscal que en España debido a que se pagan muchos menos impuestos. Pero la polémica estaba servida cuando el gobierno andorrano anunció que iba a solicitar un nivel mínimo de catalán a todos aquellos que quisieran seguir viviendo en el país.

Esto se traducía en que todos los straemers y youtubers que se encuentran ahora mismo en Andorra debían demostrar saber catalán (o hacer un curso de 30 horas). Pero a algunos no les sentó nada bien, como a Agustín51 que fue el más polémico con sus declaraciones. Aunque a otros como a ElRubius no les pareció mal tener que aprender un nuevo idioma, que es el oficial del país donde viven.

Andorra permitirá a los streamers vivir en su país sin aprender catalán

Pero finalmente la polémica generada parece ser que ha surtido efecto. El gobierno de Andorra ha decidido dar marcha atrás con esta medida, pero esto es algo que solo afectará a aquellos youtubers y streamers. Es decir, les han puesto una excepción a esta regla que sí aplicará al resto de personas que quieran solicitar el permiso de residencia menos a ellos.

Xavier Espot, jefe de Gobierno en Andorra, ha informado que se van a considerar a los streamers como residentes sin actividades lucrativas. Esto es algo que explica de la siguiente manera según las declaraciones recogidas por El País:

Quien venga a residir a nuestro país pero no vaya a trabajar en Andorra porque es un residente sin actividades lucrativas, porque es un residente pasivo -como pueden ser los youtubers- no hará falta hacerles extensivas la ley

Pero esta excepción no ha terminado de gustar a los habitantes de Andorra que no desarrollan esta actividad. En concreto el secretario general de la Unión sindical de Andorra se ha mostrado indignado con esta medida. Cree que todos los residentes deberían ser tratados con el "mismo rasero". Y es que se lamenta diciendo: "¿Qué es esto de que los que vienen a trabajar de mecánicos, carpinteros, yeseros… tengan que aprender catalán y los youtubers no?".

En definitiva, todos los que no sean straemers van a tener que demostrar tener un nivel de catalán A1 o hacer un curso obligatorio que se organizará por parte del gobierno. Pero los streamers se van a poder sentir privilegiados al contar con esta excepción en una ley que se espera se presente este miércoles.

En Genbeta | 12 trucos para sacar partido a Twitch como si llevaras toda la vida usándolo