12 trucos para sacar partido a Twitch como si llevaras toda la vida usándolo

Twitch ha tenido un crecimiento exponencial durante los últimos años. El consumo se disparó sobre todo durante el confinamiento del pasado año, donde incluso usuarios totalmente ajenos al mundo del videojuego se iniciaban por primera vez en la plataforma. Y es que aunque los gameplays fueran la norma de Twitch, actualmente se puede encontrar de todo, pudiendo navegar por un sinfín de canales originales.

Hay quienes consumen Twitch sin siquiera tener una cuenta, algo que está bien, pero que no le saca todo el partido a la plataforma. En este artículo hemos querido hablar sobre las opciones más útiles que nos ofrece Twitch para dominar esta plataforma.

Como consejo, si aún no tienes cuenta de Twitch, creemos que va siendo hora de empezar con ello, ya que así no solamente podremos participar en el chat de cada directo, sino que también contaremos con un montón de ventajas a las que haremos mención aquí.

Modo oscuro

No quiero que sigas con este artículo hasta que no tengas el modo oscuro activado. No, ahora en serio, puedes no activarlo, pero si quieres mimetizarte con el ambiente de Twitch, y cuidar (un poco más) tus ojos, es muy recomendable. De hecho diría que es la skin primigenia de la plataforma, ya que encaja muy bien con todo, y no es como otros modos oscuros que simplemente lo tornan todo de negro, sin ningún otro tipo de optimización.

Para activarlo, basta con hacer click en nuestro perfil y bajar un poco hasta el icono de la luna, donde justamente pone 'Modo Oscuro'. Si estáis en un dispositivo móvil o tablet, habrá que tocar el icono de nuestro perfil, y después ir a 'Ajustes de la cuenta'. Una vez aquí, seleccionamos 'Preferencias' y será justo ahí donde nos aparezca esta opción.

Encontrar el canal adecuado

Twitch dispone de una página dedicada a explorar el contenido que hay en su plataforma. En ella podemos filtrar este contenido de muchas formas, y nos permite hacer una búsqueda tanto por categorías, como por canales que están actualmente en directo.

Si pasamos el suficiente tiempo en la plataforma, podemos ordenar los canales que nos salen en la pestaña de 'Explorar' a través de recomendaciones únicas para nosotros. Y es que la plataforma detectará qué categorías o temas nos interesan más dependiendo de los canales que veamos.

Aquí podemos encontrar de todo; desde gameplays y 'Just Chatting' (una forma de conectar con el creador de contenido más directa), hasta música en directo, torneos, paseos por la calle, y mucho más. Aunque Twitch siga apostando más por los videojuegos, hoy día podemos encontrar cualquier cosa.

Añadir amigos

Por experiencia personal, las funciones para conectar con amigos son algo limitadas, y realmente tampoco es la finalidad de la plataforma. Sin embargo, podemos agregar a otros usuarios y hablar con ellos, o saber incluso lo que están viendo en ese momento.

Para agregar un amigo en la plataforma, basta con buscar su usuario en Twitch. Para ello, tendremos que ir al cuadro de búsqueda de la parte inferior izquierda, situada en la página principal. En dispositivos móviles solamente hace falta buscar al usuario en el cuadro de búsqueda, entrar en su perfil, y en el menú de los tres puntos seleccionar la opción de 'Agregar como amigo'.

Hay personas que confunden el hecho de seguir a una persona en Twitch con la opción de agregarla como amigo. Son dos conceptos totalmente distintos. En el primer caso seguimos a la persona como método de apoyo en sus streamings y para conocer cuándo está en directo, mientras que agregar a una persona como amigo, nos servirá para interactuar y saber lo que está viendo.

Enviar susurros

Twitch nos ofrece una función para enviar mensajes privados a cualquier usuario de la plataforma, incluso si no lo seguimos ni lo tenemos agregado como amigo. Eso si, no todo el mundo tendrá los susurros activados, ya que muchos creadores de contenido bloquean esta función para no recibir una ingente cantidad de ellos.

Esta función se encuentra en la parte superior del menú principal, en el icono del bocadillo. Ahí podemos hacer una búsqueda y escoger a quién enviarle un susurro y comenzar a hablar.

El botín Prime

Ser de Amazon Prime también tiene sus ventajas en Twitch. Y es que entre sus beneficios, también podremos obtener recompensas y juegos totalmente gratuitos cada mes. Estos juegos se podrán descargar para PC a través de la plataforma de Amazon Games.

Para acceder a este botín, basta con ir al icono de Prime con la corona justo en la parte superior derecha de la plataforma. Seleccionando dicha opción, nos saldrá un desplegable con todas las recompensas que podemos obtener. También nos podrá redirigir a la página dedicada de Prime Gaming para poder hacernos con todo lo que regalan.

Cómo apoyar a un creador de contenido

Existen varias vías para apoyar a un streamer que nos guste, y las más frecuentes y oficiales por parte de Twitch son las suscripciones y los Bits.

Los beneficios que obtengamos nosotros si nos suscribimos a un canal en particular depende única y exclusivamente del creador de contenido, pero el principal de ellos es la posibilidad de saltarte la publicidad que aparezca en el canal al que estamos suscritos.

Además de la publicidad, entre los beneficios, también encontramos la posibilidad de usar emoticonos exclusivos del canal, y recibiremos insignias en nuestro perfil para llevarlas al lado de nuestro usuario en el chat.

Junto al hecho de significar una vía para apoyar el contenido que se hace, muchos otros creadores de contenido animan a sus usuarios a suscribirse para tener acceso a un canal de Discord dedicado a ese canal, o a algún que otro sorteo, entre otras cosas. Pero como hemos dicho, estos beneficios adicionales sólo dependen del creador de contenido.

Para suscribirnos a un canal, sólo hace falta ir al que queremos y seleccionar la opción de 'Suscribirse'. Aquí tenemos varias vías para hacerlo, ya que hay tres niveles de suscripción con beneficios extra en cada uno de ellos. También tenemos la posibilidad de suscribirnos gratuitamente mediante Amazon Prime, enlazando la cuenta a Twitch. Cada mes tendremos una suscripción gratuita al canal que nosotros escojamos.

Junto a esto, tenemos también la opción de regalar suscripciones, pudiendo repartirlas de manera aleatoria entre todos los espectadores del canal que se encuentra en directo, o a ciertas personas en concreto. A veces podemos estar suscritos a un canal sin siquiera saberlo, debido precisamente a esto, a que alguien ha regalado suscripciones y una de ellas nos ha tocado a nosotros.

Otra vía para apoyar al creador de contenido son los Bits, algo así como la moneda de la plataforma. En la página principal podemos obtenerlos y repartirlos de la forma que queramos y a quien queramos. 100 Bits equivalen actualmente a 1,53 euros.

Cómo acceder a 'Drops'

Si algún canal habilita promociones especiales en forma de 'Drops', significa que podremos conseguir premios seguros si permanecemos en el directo. Generalmente esto ocurre cuando existen promociones de un juego determinado o la posibilidad de participar en alguna beta.

Si nos toca, recibiremos una notificación para poder canjear el Drop. Todas las notificaciones las podemos encontrar en un panel dedicado a ello en la parte superior de la plataforma.

Recompensas y retos en un canal

Mientras estamos viendo un directo, iremos recopilando una serie de puntos que nos servirán para canjearlos por ciertas recompensas. Cuanto más rato pasemos viendo el canal, más puntos recibiremos. Estas recompensas dependen del creador y muchas de ellas pasan por canjear puntos por destacar nuestro mensaje en el chat, desbloquear algún emoticono, o enviar un mensaje cuando el chat está solo para suscriptores.

Si nos suscribimos o apoyamos el canal de alguna forma, también recibiremos puntos, además de activar un multiplicador para obtener más puntos. Podemos incluso apostar estos puntos si el streamer o moderadores del canal crean una encuesta en la que poder votar. Es un ejemplo más de cómo 'gamificar' una plataforma.

Notificaciones de canales en directo

Cuando decidimos seguir a un canal en concreto, automáticamente también activaremos las notificaciones. De esta manera, cuando comience el stream, recibiremos una notificación en nuestro dispositivo móvil o e-mail.

Si no sois partidarios de esta acción, también podéis desactivar las notificaciones una vez hayáis seguido al canal, ya que la opción se encuentra justo al lado, en el icono de 'la campanita'.

También podremos gestionar todas las alertas a través del panel de ajustes y en la sección de notificaciones. De esta forma, tendremos la posibilidad de escoger, de entre toda la lista de canales que seguimos, de cuáles queremos recibir notificaciones en nuestro teléfono cuando empiecen el directo.

Conectar con otros servicios

En el panel de ajustes también tenemos la posibilidad de gestionar las conexiones a nuestra cuenta de Twitch. Es aquí donde, por ejemplo, podemos enlazar nuestra cuenta de Amazon Prime a Twitch para recibir todas las ventajas de Prime Gaming, o a Twitter para compartir nuestros momentos en la red social.

En este apartado también podemos conectar nuestra cuenta con Steam, Blizzard o Riot para compartir información de nuestros juegos, o incluso con YouTube en caso de que queramos exportar vídeos a la plataforma.

Cómo hacer clips

En cualquier directo tenemos la posibilidad de crear un clip que recoge los últimos segundos de lo que hayamos visto. Para acceder a esta opción, basta con ir al propio reproductor y seleccionar el icono de la claqueta en la parte inferior derecha.

Cuando hagamos click en la opción, tendremos la posibilidad de modificar la duración del fragmento que hayamos escogido, y el título. Además, podremos publicar este fragmento como vídeo único en cualquier sitio, ya que se nos genera una URL de forma automática.

Esta opción también se encuentra disponible en dispositivos móviles, y la podemos encontrar en la parte superior del reproductor.

Opciones avanzadas del reproductor

Como viene siendo habitual, en el reproductor podemos cambiar la resolución del vídeo, así como también poder dejarlo en automático para que la calidad se modifique en base a nuestra conexión. Pero además, también podemos acceder a una serie de características avanzadas.

Una de estas características es la de poder ver estadísticas avanzadas del vídeo, conociendo datos como la cantidad de fotogramas por segundo, el tamaño del buffer, la latencia, e incluso el bitrate. Para ello basta con ir al icono de ajustes del reproductor y seleccionar la opción de 'Avanzados'.

En este apartado también podemos ver todos los atajos de teclado que tenemos disponibles al ver un directo en Twitch. De esta manera, podemos pulsar la barra espaciadora para pausar o reproducir el directo, modificar el volumen con la tecla de 'Shift' más las de dirección hacia arriba y abajo, o pulsar la tecla 'F' para pasar al modo de pantalla completa, entre otros.

Dónde ver Twitch más allá de web y apps móviles

Además de en la web y la app para dispositivos móviles y tablets, podemos acceder a Twitch a través del cliente para Windows y Mac, el cual podéis descargar en este enlace.

En cuanto a televisores, su app está disponible en los principales dongles y set top boxes como Fire TV Stick, Chromecast, NVIDIA Shield, y demás dispositivos basados en Android, además de Apple TV. Las consolas de actual y pasada generación también cuentan con la app nativa. Sin embargo, la cosa se complica en las tiendas de apps de algunos televisores.

Si bien podemos contar con la app de Twitch en televisores de LG, y aquellos basados en Android TV, actualmente no es posible acceder a la app de Twitch en las teles de Samsung si no es con un dispositivo externo. Sin embargo, existen alternativas para hacerlo, aunque requiere contar con aplicaciones de terceros o entrar a través del navegador de Samsung.