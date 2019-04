Antstream, una nueva plataforma que plantea jugar en la nube a títulos retro

Todo apunta a que el futuro del videojuego pasa por la nube, como vienen mostrando las últimas propuestas de Google con Stadia, Apple con Apple Arcade, o la propia Sony con PlayStation Now. Suscripción mensual a cambio de un determinado número de entregas disponibles en la nube, sin necesidad, en algunos casos, de una consola siquiera.

Antstream es otra de esas propuestas que basa su funcionamiento en el servicio de entregas a través de la nube, aunque en este caso, se centra en temáticas retro. El proyecto aún está "cocinándose" en Kickstarter, y plantea una fusión entre las propuestas más vanguardistas para con el gaming y la más pura nostalgia de los juegos clásicos.

Algo nuevo, algo prestado, y algo viejo

Antstream pone sobre la mesa algo "nuevo", ya que es la primera propuesta cloud basada en temáticas retro. Toma "prestado" dicho concepto de juego en la nube, propuesta que estamos viendo cada vez más explotada por las grandes compañías, y aporta algo "viejo", el propio catálogo de videojuegos.

Aclarar, ante todo, que se trata de un proyecto de Kickstarter, por lo que debemos mirarlo aún desde la distancia, ya que no hay garantías de que se acabe materializando. No obstante, desde la plataforma afirman que prácticamente todo está ya listo, anunciando su próxima disponibilidad en América del Norte y Europa para las plataformas de PC, Mac, Xbox One y móvil. Incluso se aventuran a establecer los precios de iniciales de acceso para quienes les apoyen en Kickstarter, que parten desde los 32 euros por seis meses de suscripción.

Asimismo, el equipo de Antstream presume de contar con 400 juegos para el momento del lanzamiento, cuyo listado completo es accesible desde su web. La propuesta de la compañía es ambiciosa, hablándonos de más de 2.000 licencias de juegos, que serán añadidos en un futuro. A la hora de añadir dichas entregas, la compañía tiene en mente hacerlo mediante un sistema de votos por parte de los usuarios. La compañía propondrá distintas entregas, y las más votadas se irán subiendo.

El funcionamiento de Antstream sería tan sencillo como instalar su aplicación, escoger el título, y empezar a jugar en nuestro dispositivo

El funcionamiento de Antstream sería bastante similar a lo ya visto en otras propuestas de juego en la nube. Mediante una suscripción tendríamos derecho a acceder a la plataforma, mediante la pertinente aplicación previamente instalada en nuestro dispositivo. Tras acceder, no habría más que escoger el juego que queramos y empezar a disfrutar del mismo. La compañía no ha dado datos sobre los requisitos de nuestra conexión para disfrutar del servicio. No obstante, si tenemos en cuenta que propuestas como Stadia tan solo requieren de 25 megas por segundo para disfrutar entregas de a 1080 y 60 FPS, este tipo de juegos retro de baja exigencia no deberían requerir de grandes velocidades.

Por el momento, la compañía ha recaudado cerca de 35.000 euros, de los casi 58.000 que piden en Kickstarter. Pese a estar aún algo lejos de su objetivo final, prometen una beta para este verano, y seguir adelante con el proyecto para lanzarlo de forma definitiva a finales de este año.

