Apple fuerza el cierre de Beta Profiles: instalar betas de desarrollador de iOS o macOS sin serlo ya no será posible

Todos los fans de Apple, y sobre todo los más curiosos, acostumbramos siempre a buscar una manera de probar las betas para desarrolladores sin serlo de los nuevos sistemas operativos que presenta Apple tras una WWDC. Hasta ahora, había numerosas webs que alojaban perfiles seguros y verificados para poder tener la beta de cualquier sistema operativo. Pero esto ha terminado desapareciendo "por culpa" de la mano de Apple.

Una de las webs más famosa en esta materia es Beta Profiles. Sin duda un referente dentro de los perfiles de betas para los dispositivos de Apple gracias a las facilidades que ofrecía por tener una web simple y accesible a cualquier persona. Además, ofrecía seguridad que es algo vital a la hora de descargar este tipo de archivos que al final van a tener buen control del dispositivo.

Pero aunque era realmente cómodo tener webs como Beta Profiles disponibles, a Apple no le parece nada bien. Al final, los que hacemos uso de estos métodos estamos saltándonos las limitaciones que impone Apple con respecto a las betas de desarrolladores, que están destinadas a este grupo de usuarios que pagan año a año su cuota para poder tener acceso a todas las herramientas.

Hi everyone, I just wanted to say that BetaProfiles will be shutting down soon, I just don't want to get into a legal battle with Apple. BetaProfiles social media will remain as a place to discuss beta updates. Thanks guys so much ❤️