Aprovecha gratis y por tiempo limitado este curso completo de Hacking Ético con más de 100 clases

Si uno de tus propósitos de año nuevo es aprender más y aprender cosas nuevas, Internet te ofrece muchas posibilidades para desarrollar nuevas habilidades, y no tienes que gastar un centavo en el proceso.

Ayer hablamos de iniciativas como las de Codecademy para aprender a programar en 2018 con cursos gratis de un día, en el espíritu de fijarse metas cortas. Pero si te ves en la posición de querer comprometerte de lleno con un tema como el Hacking Ético o de sombrero blanco, en Udemy tienes una excelente oferta por tiempo limitado.

Como parte de sus ofertas de año nuevo, este curso completo de hacking ético con un valor de 200 euros puede ser tomado gratis en los próximos días. Lo único que tienes que hacer es inscribirte antes de que eliminen el descuento y podrás tomar el curso al ritmo que quieras.

The Complete Ethical Hacking Course: Beginner to Advanced! es un curso en inglés, que ha sido valorado por más de 16.000 estudiantes y tiene una calificación de casi cinco estrellas.

El programa del curso cuenta con 113 clases con una duración de poco más de 25 horas. Incluye 24,5 horas de vídeo bajo demanda, cinco recursos complementarios, te da acceso de por vida y certificado de finalización. Entre las cosas que ofrece están:

Respuestas a todas las preguntas que tengas sobre hacking ético y pen testing.

Una guía para usar las habilidades aprendidas para conseguir trabajo y hacer dinero online como freelancer.

Tutorial completo sobre cómo construir un ambiente virtual de hacking, atacar redes y romper contraseñas.

Consejos para permanecer anónimo en actividades de hacking y pen testing.

La habilidad de asegurar y proteger cualquier red de hackers y pérdida de datos.

Instrucciones paso a paso para el aislamiento en VirtualBox y crear tu propio ambiente virtual en Windows, Mac y Linux.

