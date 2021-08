Así puedes descargar el certificado Covid desde la web del Ministerio de Sanidad en formato Passbook para evitar apps de terceros

El Ministerio de Sanidad ha anunciado nuevas opciones de descarga para el Certificado Covid (el documento que te dará libertad de viajar) y ahora puede descargarse en formato Passbook.

Esta novedad se traduce a que será más fácil añadir tan importante documento a la cartera de los iPhone y de los móviles basados Android. Esto signidica que no necesitarásotros servicios o aplicaciones en tu móvil para guaradarlo y mostrarlo.

El Certificado Covid es un documento digital en la Unión Europea donde puedes mostrar de una forma sencilla que te has vacunado, o que tienes un test negativo reciente que prueba que no estás contagiado de la Covid-19 o que puede mostrar que has pasado la enfermedad y tienes cierta inmunidad. Llevar este certificado encima te permite viajar de forma más sencilla entre países e incluso a veces acceder a actividades de ocio (en algunos países ya se solicita y en otros podría suceder).

Del PDF al Passbook

Hasta ahora el Certificado Covid sólo podía descargarse en formato PDF como una página o folio con los mencionados datos y con un código QR. Puede imprimirse o usar una captura de pantalla hecha para utilizarlo cuando lo necesites. Y tienes la opción de llevarlo en la cartera digital del teléfono. Algo que si ya usas pagos móviles te agilizará cualquier proceso ( es mucho más fácil sacar este certificado de tu cartera digital que ponerte a buscar entre tus fotos en la galería para encotnrar una captura).

Hay que mencionar que instalar el Certificado Covid en Google Pay o Apple Pay era posible tras la conversión del PDF en formato Passbook. Ahora el Ministerio de Sanidad ya ofrece el documento en dicho formato, por lo que no necesitas hacer esta conversión.

Además de la comodidad, de este modo evitas dar esta información médica y privada a apps de terceros, teniendo en cuenta que normalmente se ofrece la información privada cuando usas estos servicios.

Cómo descargar el certificado en documento Passbook desde la web del Ministerio

Puedes descargar directamente el Certificado Covid desde la web del Ministerio de Sanidad en formato Passbook tienes que seguir estos pasos. Puedes hacerlo aunque ya tengas tu certificado de antes.

Accede a esta web del Ministerio de Sanidad, entra en tu cuenta (puede ser con el sistema Cl@ve o con un certificado digital instalado en tu navegador) y tienes que rellenar todos los datos que te pide el formulario marcando la casilla de "Solicito recibir el certificado también en formato Wallet o Passbook".

Luego debes escribir el número de teléfono donde deseas recibir el archivo, aceptar las condiciones de uso y pulsar el botón inferior de "Aceptar". Para concluir tienes que firmar toda la operación con una Cl@ve o con el sistema Autofirm@.

Tras un tiempo que pueden ser horas, vas a recibir una notificación al correo electrónico y un SMS al móvil con un enlace al Certificado Digital en formato Passbook. Tras acceder, tienes que autorizar el proceso con tu DNI. Cuando tengas en archivo PKPASS descargado tienes que pulsar sobre él si tienes un iPhone o, si tienes un móvil basado en Android tienes que usar una app que convierta el archivo Passbook en uno válido para Google Pay (como Pass2Pay).