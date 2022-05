Así puedes evitar el spam: te llega más correo basura que nunca y no son impresiones tuyas

Ya llevamos tiempo hablando de que a los más usados servidores de correo electrónico, como Gmail, les llega más spam que nunca, a pesar de que Google ha creado filtros antispam para su mail parecen no ser capaces de detectar y filtrar estos mensajes que no queremos recibir.

No todo es culpa de Google o de las tecnologías de los servidores de correo en general. Recibir spam también es culpa nuestra. A veces damos nuestro correo por error, otras queriendo, apuntándonos a promociones de las que nunca querremos saber más.

Por qué recibimos tanto spam

Según pasa el tiempo, más probabilidad hay de que nos hayamos apuntado a promociones y a diferentes webs y, si no nos vamos borrando de otras a las que también nos hemos apuntado en estos años se van acumulando más suscripciones con el paso del tiempo que pueden venir acompañadas de muchos mails que no queremos.

A veces nos registramos porque queremos. Por ejemplo, queremos usar WiFi en un espacio público a cambio de que nos hacen ceder nuestra dirección de mail. Otras veces no nos damos cuenta y nos apuntamos a a algo pero nos olvidamos de marcar la opción de que no queremos futuras promociones que puedan enviarnos.

Otro motivo de tus constantes mails no deseados es que hayas caído en alguna trampa. Sergio de los Santos, experto en CiberSeguridad en Telefónica Digital, explicó hace unos meses algunos de los detalles técnicos de una operación de phishing que él había descubierto. Una persona entra en una web para dejar de recibir estos molestos correos. Pulsa sobre el típico "unsubscribe" y puedes acabar cayendo en la trampa de, en realidad, estar dando su mail a hackers que te quieren saturar con más mails.

Otro caso del que nos hicimos eco y que era un engaño era Revenge Spam: alguien introduce un correo electrónico en el campo de texto del sitio y pulsa sobre el botón "Get Revenge!". Cuando recibe el mensaje de confirmación, la dirección ya se encuentra en poder de los responsables del servicio y de ahí facilitan la cuenta "a varias empresas diferentes que se encargan de hacer por nosotros el trabajo sucio". Así que si alguien se ha querido vengar de ti, podría haber ofrecido tu correo a este site.

En general, debes tener mucho cuidado en dónde te registras. Sea como sea, aquí te decimos diferentes técnicas que puedes llevar a cabo para conseguir deshacerte de tanto spam:

Borrar spam de Gmail

En Gmail, cuando estés haciendo una limpieza, puedes ir a Spam, seleccionar todos los mensajes y pulsar sobre la frase "Eliminar definitivamente" para que no te sigan ocupando espacio en la papelera varios días más. Igual en la sección de spam tienes pocos porque si en 30 días no los abres, Gmail se encarga de borrarlos.

Ahora bien, el problema es que no solo recibimos spam en la bandeja de spam, sino que nos saturan otras bandejas como la social o la de promociones. Para frenar esto, pulsa sobre el cuadrado al lado de los mails que no quieras seguir recibiendo en las bandejas principales. Con estos correos seleccionados pulsa sobre un botón de alerta, un hexágono que tiene una exclamación en el medio. Así puedes indicar a Google cuáles son los correos de spam que no quieres y dejarán de llegarte a la bandeja principal.

Siempre ten precaución

Tanto para el spam como para evitar cualquier problema de seguridad, la recomendación de siempre es la de que evites registrarte en sitios que no conoces bien. Si no necesitas dar tus datos para una web, directamente no lo hagas. Si no es un site que conozcas ni en el que confíes, tampoco. Esta es una forma de ahorrarte muchos sustos.

Incluso si ves que es una gran promoción u oferta, solo tienes que ofrecer tu información si de verdad conoces el sitio.

Evita dar tu mail en público o bórralo si lo has hecho

En foros o blogs o en redes sociales donde puedes hacer público tu correo, evita hacerlo. Así nadie podrá recaudar tu correo para luego saturarte con cosas que no quieres. Recuerda que ahora puedes borrar de las búsquedas de Google tu información personal y de contacto siguiendo unos pasos.

Desde Google te recuerdan que "aunque retiremos contenido de la Búsqueda de Google, puede que siga existiendo en la Web. Esto significa que el contenido se podrá seguir viendo en la página que lo aloja o se podrá encontrar a través de redes sociales, buscadores diferentes de Google u otras formas. Por este motivo, te recomendamos que te pongas en contacto con el webmaster del sitio web y le pidas que retire el contenido".

Comprueba que tu mail no haya sido filtrado

Hay una web muy útil llamada Have I been Pwned que te dice si tus contraseñas o mails han sido filtrados. Es muy útil sobre todo cuando hay grandes brechas de datos. Y es muy sencilla de usar.