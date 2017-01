Assange: "Obama montó lo de Chelsea Manning para hacerme quedar como un mentiroso"

Julian Assange sigue siendo un elemento polarizador, para bien y para mal. El periodista, fundador y líder de WikiLeaks ha vuelto a montar una escena en un plató de televisión, dejándose en evidencia ante el público australiano. Y todo por una disputa dialéctica con el periodista que lo entrevistaba, según han publicado en Gizmodo.

Todo este asunto viene de la semana pasada, cuando la administración Obama anunciaba como una de sus últimas medidas la excarcelación de Chelsea Manning. Según Assange, se habría liberado a la antigua militar para que Obama le "hiciese la vida más difícil" y demostrase que "es un mentiroso".

Waleed asks Julian Assange if he will leave the Ecuadorian Embassy, discusses his sources and why he has organised a tour. #TheProjectTV pic.twitter.com/rV6JR95ew0