El abogado de Assange: "el perdón de Manning no cumple con las condiciones de Julian"

En una jornada que aquí en Genbeta estamos a punto de bautizar como "día del filtrador", después del indulto a Chelsea Manning, de que Estados Unidos siga sin perdonar a Snowden, de que el antiguo trabajador de la NSA prolongue su estancia en Rusia al menos tres años más, de que Julian Assange prometiese entregarse y de que pareciese que mantenía su palabra... ahora resulta que Assange no se entrega.

O al menos eso es lo que dice su abogado, según informan en The Hill. Para el letrado, la conmutación de la pena carcelaria de Chelsea Manning no cumple con las condiciones del líder de WikiLeaks para someterse a un proceso de extradición a Estados Unidos, a pesar de que la condición más importante se ha cumplido.

El pasado Martes Obama otorgaba el perdón presidencial a Manning, poniendo fin a una condena de 35 años por filtrar secretos de Estado a WikiLeaks. Assange ya había anunciado a través de la cuenta de Twitter de WikiLeaks que se entregaría si Manning era perdonada, algo que ya dejó a muchos preguntándose si finalmente lo haría (basta mirar la cadena de respuestas del tuit para verlo).

If Obama grants Manning clemency Assange will agree to US extradition despite clear unconstitutionality of DoJ case https://t.co/MZU30SlfGK