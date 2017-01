Edward Snowden consigue permiso para quedarse en Rusia tres años más

La licencia de Edward Snowden para permanecer en Rusia se ha extendido por otros tres años según informan en The Guardian. Su abogado comentó sobre la materia, debido a que un oficial ruso dijo que el revelador de secretos no sería extraditado a Estados Unidos, ni siquiera aunque las relaciones entre ambos países mejoren con la entrada de Donald Trump

Esto debe suponer un alivio importante para el antiguo trabajador de la NSA, ya que su país de origen no piensa perdonarle a pesar de haber conmutado la pena de Chelsea Manning y no a él, tal y como hemos comentado aquí mismo hace pocas horas. Además, no es la única novedad relacionada con el exilio de Snowden que nos deja esta noticia.

El abogado ruso del exiliado estadounidense, Anatoly Kucherena, comentaba que, en primer lugar, el permiso de residencia se extendía hasta 2020. Asimismo, el año que viene Snowden podrá solicitar la ciudadanía rusa según las leyes del país eslavo.

María Zakharova, una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, escribía como respuesta al exdirector de la CIA, Michael Morell, que el permiso de residencia de Snowden se había prolongado "durante un par de años". Morell había dicho que Vladimir Putin debía entregar a Snowden a Estados Unidos, a pesar de no existir un tratado de extradición entre ambos países.

De hecho, Zakharova hizo mofa de Morell por no saber, a pesar de su pasado en servicios de inteligencia, que el permiso para permanecer en Rusia de Snowden se había extendido. Añadió que, por otra parte, es impensable que Rusia entregue al antiguo trabajador de la NSA:

El anuncio llegaba horas después de conocer el indulto a Chelsea Manning. Snowden no ha hablado de su derecho a quedarse en Rusia, pero sí ha reaccionado a la liberación de la antigua militar:

In five more months, you will be free. Thank you for what you did for everyone, Chelsea. Stay strong a while longer! https://t.co/PaLvJDvDbl